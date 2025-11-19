«The RoadShow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, Σάββατο στις 21:00.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την Τήνο.

Στο νησί με τους 62 οικισμούς μαθαίνουν για τους περίφημους περιστερώνες και επισκέπτονται τα χωριά Βωλάξ, Πύργος, Αγάπη, Κώμη, Δυο χωριά και «τσιμπάνε» λίγο από αγγιναρόπιτα, πορτοκαλόπιτα, φουρτάλια, λουκάνικα, γαλακτομπούρεκο, λουκουμάδες, τυρί Καρίκι και πολλά ακόμα νόστιμα…

Στο χωριό Καρδιανή, το μπαλκόνι της Τήνου, σύμφωνα με τον μύθο αν θέλεις να βρεις τον πρίγκηπά σου πρέπει να σταθείς ανάμεσα στην εκκλησία με τις καρδιές και το σιντριβάνι με τους βάτραχους, και ο Γρηγόρης βρίσκει έναν πρίγκιπα…

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης κάνει «μπουρλότο» τον Διονύση, αλλά ο Διονύσης του «βγαίνει» από τη γωνία με τις γυναίκες της Τήνου.

Στον Πάνορμο συναντούν τον κύριο Βαγγέλη, έναν ντόπιο που κατάφερε και έφτιαξε ολομόναχος το καΐκι του! Φυσικά επισκέπτονται την Παναγιά της Τήνου και αμέσως μετά ξεκινάει ένας «μαραθώνιος» με το όνομα «Παλαμάρης». Στους δρόμους του νησιού συναντούν όμορφες και ιδιαίτερες παρουσίες, καθώς και τον σεφ Τίμο Ζαχαράτο από την εκπομπή «Πάμε Δανάη».

Ο Γρηγόρης χρησιμοποιεί το πτυχίο του στο Proficiency σε μία άκρως ενδιαφέρουσα επικοινωνία που έχει με μία Καναδή ενώ, γενικά, ο Διονύσης δεν περνάει πολύ καλά στο νησί γιατί ο Γρηγόρης αποφάσισε να ξεκουραστεί λίγο…

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.