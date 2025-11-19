«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Νέο επεισόδιο το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21:00.

Ο γάμος της πρώην του Χάρι στο ξενοδοχείο φουντώνει τη ζήλια της Ελβίρας στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, σε νέο ραντεβού, Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό προκειμένου να διοργανώσει με επιτυχία τη δεξίωση του γάμου στο ξενοδοχείο.

Την ίδια ώρα, μια ακόμη μηχανορραφία του Παντελή δίνει στη Λαμπρινή την ευκαιρία να βγάλει «λαβράκι».

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 18 - «Καλά Στέφανα» (Σάββατο 22 Νοεμβρίου)

Ο πλούσιος γάμος που αναλαμβάνει το ξενοδοχείο είναι της πρώην του Χάρι και νικήτριας γνωστού reality.

Η ζήλεια ξυπνάει στην Ελβίρα, αλλά το κρύβει καλά από όλους εκτός από την Ντίνα. Ο Φίλιππος μαλώνει μαζί της για την επιλογή της γαμήλιας playlist, ο Γιάννης υπόσχεται στα social τον γάμο της χρονιάς, ενώ η Νούλη προσπαθεί να εφαρμόσει τα απανταχού γαμήλια έθιμα της υφηλίου για να πλασαριστούν ως ethnic wedding spot.

Ο Παντελής τσακώνεται με το πρακτορείο γάμων που δεν του ανέθεσε ένα τόσο μεγάλο event και εκδικείται σαμποτάροντας το γάμο με τη βοήθεια του Ηλία και της Λαμπρινής.

Ωστόσο, η τελευταία, παριστάνοντας την καφετζού στον υποψήφιο γαμπρό, βγάζει άλλο «λαβράκι»…

Γκεστ επεισοδίου: Κάτια Ταραμπάνκο, Ηλίας Γκότσης, Δημήτρης Ροΐδης