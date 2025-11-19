Η σειρά κατέλαβε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης με ποσοστό 23,5% στο γενικό σύνολο.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ήταν το κορυφαίο πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή του στο σύνολο του κοινού μέχρι σήμερα.

Η σειρά κατέλαβε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης με ποσοστό 23,5% στο γενικό σύνολο, επικρατώντας έναντι του ανταγωνισμού με διαφορά τουλάχιστον 5,7 μονάδων.

Στο δυναμικό κοινό 18-54 το «Μια νύχτα μόνο» ήταν επίσης πρώτο με ποσοστό 17,7%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέγραψε ποσοστό 34,6% ενώ υψηλή ήταν και η κάλυψη της σειράς, που έφτασε τους 1.660.000 τηλεθεατές.