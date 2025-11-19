Η Φάρμα μπαίνει, πλέον, στην τελική ευθεία.

Στο χθεσινό επεισόδιο Φάρμα (Τρίτη 18/11) η γαλάζια ομάδα ηττήθηκε και στις δύο Ομαδικές Δοκιμασίες Ασυλίας και ο αρχηγός της Βασίλης Πούλος όρισε πρώτο μονομάχο τον Γιώργο Ανυφαντάκη.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πολλοί σχολίασαν τις αποφάσεις του Βασίλη, αλλά και την ικανότητά του ως αρχηγό. Ο Βάγγος Μανουηλίδης κέρδισε την Ατομική Ασυλία και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει αν θα την κρατήσει ή αν θα επιλέξει να προστατέψει κάποιον συμπαίκτη του.

«Φάρμα» - Όλες οι εξελίξεις

Απόψε, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ένα παγωμένο πρωινό ξημερώνει για τους farmers, αφού ακόμα και τα ρούχα στη μπουγάδα έχουν κοκκαλώσει από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Ανυφαντάκη στο συμβούλιο, όλοι περιμένουν ότι θα επιλέξει τη Ζωή Τράπαλη ως αντίπαλό του, στην αποψινή Μονομαχία Αποχώρησης. Άραγε, θα τους επιβεβαιώσει;

Στο Συμβούλιο, ο Βασίλης εξηγεί γιατί νιώθει ότι οφείλει να προστατέψει τη Ζωή και γιατί δεν θεωρεί σωστό να επιλεγεί από τον Γιώργο. Οι παίκτες και των δύο ομάδων παίρνουν θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα και όλοι περιμένουν να ακούσουν την τελική απόφαση του Γιώργου.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάνει κάποιες ανακοινώσεις, που αφορούν στην εξέλιξη του παιχνιδιού, οι οποίες για ορισμένους παίκτες είναι ευχάριστες, ενώ για άλλους όχι και τόσο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Φάρμα μπαίνει, πλέον, στην τελική ευθεία.

Η συζήτηση ολοκληρώνεται σε κλίμα συγκίνησης και η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά. Θα καταφέρει ο Γιώργος να μπει στην τελική δεκάδα της Φάρμας και να συνεχίσει το δύσκολο, αλλά παράλληλα όμορφο ταξίδι προς τον τελικό και το έπαθλο των 50.000€;

