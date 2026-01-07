Aναμένονται ισχυροί άνεμοι έως και 9 μποφόρ, άγνωστο τι θα γίνει ακόμη με το λιμάνι του Πειραιά.

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και για τα αντίστοιχα δρομολόγια επιστροφής προς τη Ραφήνα, λόγω πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από τη Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής του από τη Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από τη Μύκονο στις 07:35 προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από τη Ραφήνα στις 17:30 προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Για τα δρομολόγια από Πειραιά προς Τήνο και Μύκονο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση.