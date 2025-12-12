«Κανένας πρόεδρος δεν επιτρέπεται νόμιμα να κατεδαφίσει τμήματα του Λευκού Οίκου χωρίς καμία απολύτως αναθεώρηση, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο Πρόεδρος Μπάιντεν, ούτε οποιοσδήποτε άλλος» αναφέρει η αγωγή.

Το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Κληρονομιάς στις ΗΠΑ κατέθεσε την πρώτη μεγάλη αγωγή εναντίον του Ντόναλντ Τραμπκαι της κυβέρνησής του, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού, που σχεδιάζει στον Λευκό Οίκο.

Η ΜΚΟ, με αποστολή τη διαχείριση και την αναζωογόνηση ιστορικών χώρων, υποστήριξε σε καταγγελία που υπέβαλε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή ότι κανένας πρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατεδαφίσει τμήματα του Λευκού Οίκου «χωρίς καμία απολύτως αναθεώρηση» ή να κατασκευάσει αίθουσα χορού σε δημόσια περιουσία «χωρίς να δώσει στο κοινό την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του».

«Κανένας πρόεδρος δεν επιτρέπεται νόμιμα να κατεδαφίσει τμήματα του Λευκού Οίκου χωρίς καμία απολύτως αναθεώρηση, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο Πρόεδρος Μπάιντεν, ούτε οποιοσδήποτε άλλος», ανέφερε η αγωγή. «Και κανένας πρόεδρος δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να κατασκευάσει αίθουσα χορού σε δημόσια ιδιοκτησία χωρίς να δώσει στο κοινό την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του. Οι προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να το πράξει θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και οι εργασίες για το έργο της αίθουσας χορού θα πρέπει να διακοπούν μέχρι οι εναγόμενοι να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες αξιολογήσεις - αξιολογήσεις που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πριν οι εναγόμενοι κατεδαφίσουν την Ανατολική Πτέρυγα και πριν ξεκινήσουν την κατασκευή της αίθουσας χορού - και να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά η αγωγή.

Το Ίδρυμα εκπροσωπείται από τον Γκρεγκ Κρεγκ, πρώην δικηγόρο του Μπιλ Κλίντον και του Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο. Οι εναγόμενοι στην αγωγή περιλαμβάνουν τον πρόεδρο, την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, το υπουργείο Εσωτερικών, τη Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών και τους αντίστοιχους επικεφαλής τους.

Ο Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι το σχέδιό του δεν θα παρέμβει στο υπάρχον κτίριο και θα είναι «κοντά σε αυτό αλλά όχι σε αυτό που θα το ακουμπάει». Αλλά μεγάλο μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας κατεδαφίστηκε για να ανακαινιστεί και να ανοίξει ο δρόμος για το έργο του, το οποίο ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες χορηγούς.

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε φθινόπωρο ότι δεν χρειαζόταν έγκριση για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο διαφέρει από τη νέα κατασκευή. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Οκτώβριο ότι ο πρόεδρος δεν χρειάζεται έγκριση για κατεδάφιση,μόνο για «κάθετη κατασκευή», επικαλούμενη προηγούμενη νομική γνωμοδότηση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Πρωτεύουσας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πλήρη νομική εξουσία να εκσυγχρονίσει, να ανακαινίσει και να ομορφύνει τον Λευκό Οίκο, όπως ακριβώς έκαναν όλοι οι προκάτοχοί του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Το Εθνικό Ίδρυμα δήλωσε ότι έγραψε στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Πρωτεύουσας και στην Επιτροπή Καλών Τεχνών τον Οκτώβριο, ζητώντας «την παύση της κατεδάφισης και την έναρξη της αναθεώρησης των διαδικασιών για τα σχέδια για το έργο της αίθουσας χορού», αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Σημείωσε ότι οι εναγόμενοι έπρεπε να υποβάλουν αυτά τα σχέδια στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Πρωτεύουσας, στην Επιτροπή Καλών Τεχνών και στο Κογκρέσο πριν από την κατεδάφιση και την κατασκευή.

«Ωστόσο, φαίνεται ότι η προετοιμασία του χώρου και η προκαταρκτική κατασκευή της προτεινόμενης νέας αίθουσας χορού προχωρά χωρίς καμία αναθεώρηση ούτε από την επιτροπή ούτε από το Κογκρέσο, και χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις», συνεχίζει η αγωγή. «Αποφεύγοντας αυτήν την απαιτούμενη αναθεώρηση, οι εναγόμενοι στερούν από το κοινό το δικαίωμά του να ενημερώνεται και την ευκαιρία του να σχολιάσει τα προτεινόμενα σχέδια των εναγομένων για το έργο της αίθουσας χορού».

Με πληροφορίες της Washington Post/CBS