Η παχυσαρκία στους ενήλικες αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που μπορεί να μπορεί να αποτελέσουν «δημόσια επιβάρυνση» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά τον Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή σε διπλωμάτες να εξετάσουν την παχυσαρκία μαζί με διάφορες χρόνιες ιατρικές παθήσεις ως έναν από τους λόγους απόρριψης βίζας για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αποσπάσματα τηλεγραφήματος που επικαλείται το Politico.

Οι οδηγίες του Ρούμπιο αποτελούν μια σχετικά αυστηρή ερμηνεία του κανόνα της «δημόσιας επιβάρυνσης» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτός ο κανόνας απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε υποψήφιους μετανάστες, εάν θεωρείται πιθανό να χρειαστούν αργότερα δημόσια βοήθεια, όπως Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλισης και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Προσωρινής Βοήθειας για τις Άπορες Οικογένειες.

«Η αυτάρκεια αποτελεί μακροχρόνια αρχή της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ και ο λόγος δημόσιας επιβάρυνσης αποτελεί μέρος του μεταναστευτικού μας νόμου για περισσότερα από 100 χρόνια», αναφέρει το τηλεγράφημα της 6ης Νοεμβρίου.

Η παχυσαρκία στους ενήλικες αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα αναπνευστικά προβλήματα, οι πέτρες στη χολή και η νόσος της χοληδόχου κύστης, σύμφωνα με το τηλεγράφημα, το οποίο επικαλείται τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει ακόμα ότι «όλα αυτά μπορεί να απαιτούν δαπανηρή, μακροχρόνια φροντίδα».

Οι υπάλληλοι έκδοσης βίζας έχουν επίσης οδηγίες να ελέγχουν και να λαμβάνουν υπόψη τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τους διάφορους τύπους καρκίνου και τον διαβήτη, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, αιτιολόγησε την κατάσταση λέγοντας πως οι οδηγίες αποτελούν επέκταση των προσπαθειών της κυβέρνησης να επικεντρώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες στους Αμερικανούς πολίτες.

«Για 100 χρόνια, η πολιτική του υπουργείου Εξωτερικών περιλαμβάνει την εξουσία να απορρίπτει αιτούντες βίζα, οι οποίοι θα αποτελούσαν οικονομικό βάρος για τους φορολογούμενους, όπως άτομα που αναζητούσαν δημόσια χρηματοδοτούμενη υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να αποστραγγίσουν περαιτέρω τους πόρους υγειονομικής περίθαλψης από τους Αμερικανούς πολίτες», είπε. «Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ επιτέλους εφαρμόζει πλήρως αυτήν την πολιτική και βάζει τους Αμερικανούς πάνω απ' όλα».

Ο Τραμπ έχει επιδιώξει να μειώσει σημαντικά τη νόμιμη, καθώς και την παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Η προσπάθεια περιλαμβάνει αυστηρότερη ερμηνεία και επιβολή των υφιστάμενων νόμων περί μετανάστευσης.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου πιέζουν για να φτάσουν το 1 εκατομμύριο απελάσεις ετησίως, με δισεκατομμύρια χρηματοδότηση από το «όμορφο» νομοσχέδιο, που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, να διατίθενται για την ενίσχυση της μετανάστευσης και των τελωνείων στις ΗΠΑ.

«Δεν είναι μυστικό, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέτει τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού πάνω απ' όλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ. «Αυτό περιλαμβάνει την επιβολή πολιτικών, οι οποίες διασφαλίζουν ότι το μεταναστευτικό μας σύστημα δεν αποτελεί βάρος για τον Αμερικανό φορολογούμενο».

Με πληροφορίες του Politico