Η Βόρεια Κορέα εκτελεί ακόμα περισσότερους επειδή βλέπουν ξένες σειρές και ταινίες

Τρομακτικά ευρήματα του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει ολοένα πιο συχνά τη θανατική ποινή, μεταξύ άλλων για ανθρώπους που παρακολουθούν ξένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Επίσης, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν υποβάλλει τους πολίτες σε καταναγκαστική εργασία σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό και περιορίζει περαιτέρω τις ελευθερίες τους.

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαπίστωσε ότι την τελευταία δεκαετία το κράτος της Βόρειας Κορέας έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο σε «όλες τις πτυχές» της ζωής των πολιτών. «Κανένας άλλος πληθυσμός δεν είναι υπό τέτοιους περιορισμούς στον σημερινό κόσμο», είναι το συμπέρασμα της έκθεσης, που σημειώνει ότι η παρακολούθηση έχει γίνει «πιο εκτεταμένη», εν μέρει και χάρις στην πρόοδο της τεχνολογίας.

Η έκθεση βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις ανθρώπων που διέφυγαν από τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία 10 χρόνια. Σε αυτή διαπιστώνεται ότι η θανατική ποινή επιβάλλεται πιο συχνά. Από το 2015 έχουν υιοθετηθεί τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι που επιτρέπουν την επιβολή της.

Ένα από τα εγκλήματα που τιμωρούνται πλέον με θανατική ποινή είναι η παρακολούθηση και κοινοποίηση περιεχομένου ξένων μέσων ενημέρωσης, όπως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Άνθρωποι που διέφυγαν από τη χώρα είπαν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότερες εκτελέσεις για τη διανομή ξένου περιεχομένου. Περιέγραψαν πως θανατική ποινή εφαρμόζεται από εκτελεστικά αποσπάσματα, δημοσίως, για να τρομοκρατούνται οι πολίτες και να αποθαρρύνονται να παραβούν τη νομοθεσία.

Η Κανγκ Γκιουρί, που διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα το 2023, είπε στο BBC ότι τρεις φίλες της έχουν εκτελεστεί επειδή τις έπιασαν με νοτιοκορεάτικο περιεχόμενο. Ένας 23χρονος φίλος της, που καταδικάστηκε σε θάνατο, δικαζόταν μαζί με κατηγορούμενους για υποθέσεις ναρκωτικών. «Αυτά τα εγκλήματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι από το 2020 οι άνθρωποι εκεί φοβούνται περισσότερο.

Πολυτέλεια τα τρία γεύματα

Από το 2019, όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν γύρισε την πλάτη στη διπλωματία με τη Δύση και επικεντρώθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, η ζωή των ανθρώπων και τα δικαιώματά τους έχουν υποβαθμιστεί, σύμφωνα με την έκθεση.

Σχεδόν όλοι όσοι μίλησαν στους ερευνητές του ΟΗΕ είπαν ότι δεν είχαν αρκετό φαγητό, σημειώνοντας ότι τα τρία γεύματα την ημέρα ήταν «πολυτέλεια». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρχε τεράστια έλλειψη τροφίμων και άνθρωποι πέθαναν από την πείνα σε όλη τη χώρα.

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα κατά των ανεπίσημων αγορών, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο οικογένειες να βγάλουν τα προς το ζην. Παράλληλα, έγινε σχεδόν αδύνατο να διαφύγει κανείς από τη χώρα, με αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα.

«Τα τελευταία 10 χρόνια η κυβέρνηση έχει ασκήσει σχεδόν απόλυτο έλεγχο στους πολίτες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις, οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτικές», αναφέρει η έκθεση.

Στόχος των κυβερνητικών μέτρων είναι να κλείσει τα μάτια και τα αυτιά των πολιτών, είπε άτομο που διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα. «Είναι μια μορφή ελέγχου με στόχο την εξάλειψη ακόμα και των μικρότερων σημαδιών δυσαρέσκειας ή παραπόνων», συμπλήρωσε.

Καταναγκαστική εργασία και στρατόπεδα

Η ίδια έκθεση διαπίστωσε ακόμα πιο εκτεταμένη χρήση της καταναγκαστικής εργασίας, σε σύγκριση με πριν από μία δεκαετία. Μέλη φτωχών οικογενειών στρατολογούνται σε «ταξιαρχίες κρούσης» για δύσκολες εργασίες, όπως σε κατασκευαστικά και μεταλλευτικά έργα.

Οι εργαζόμενοι ελπίζουν ότι αυτό θα βελτιώσει το κοινωνικό στάτους τους, αλλά η δουλειά είναι επικίνδυνη και οι θάνατοι αποτελούν συχνό φαινόμενο. Αντί να βελτιώσει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση εξυμνεί τους θανάτους, χαρακτηρίζοντάς τους θυσία για τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα τελευταία χρόνια έχουν στρατολογηθεί ακόμα και χιλιάδες ορφανά ή παιδιά που ζουν στους δρόμους, σύμφωνα με την έκθεση.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν ακόμα τουλάχιστον τέσσερα στρατόπεδα για πολιτικούς κρατούμενους. Στις κανονικές φυλακές, κρατούμενοι συχνά βασανίζονται. Πολλοί ανέφεραν ότι είδαν φυλακισμένους να πεθαίνουν λόγω κακομεταχείρισης, υποσιτισμού και υπερεργασίας, αν και υπήρξε μια «μικρή μείωση της βίας από σωφρονιστικούς υπαλλήλους».

Ο ΟΗΕ ζητά η υπόθεση να πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να παραπεμφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019, δύο από τα μόνιμα μέλη- η Κίνα και η Ρωσία- επανειλημμένα έχουν μπλοκάρει προσπάθειες για την επιβολή κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα.

Εκτός από την έκκληση στη διεθνή κοινότητα να δράσει, ο ΟΗΕ ζητά από την Πιονγιάνγκ να κλείσει τα στρατόπεδα για πολιτικούς κρατουμένους και να σταματήσει την επιβολή της θανατικής ποινής.