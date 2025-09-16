Ο 31χρονος Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, δολοφονήθηκε σε μία από τις συγκεντρώσεις του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την περασμένη Τετάρτη.

Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του ακροδεξιού δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Οι ειαγγελείς ωστοσο ζητούν να του επιβληθεί θανατική ποινή. Ο 22χρονος, από την Ουάσινγκτον της Γιούτα, κατηγορείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, χρήση όπλου και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ρόμπινσον διέταξε τον συγκάτοικό του να διαγράψει «ενοχοποιητικά μηνύματα» σχετικά με τη δολοφονία και να «σιωπήσει» στην περίπτωση που τον ανακρίνει η αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος Κερκ δολοφονήθηκε σε μία από τις συγκεντρώσεις του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την περασμένη Τετάρτη, ήταν στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και σκοτώθηκε όταν ο φερόμενος ως δράστης τον πυροβόλησε στον λαιμό.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τζεφ Γκρέι δήλωσε ότι «επιβαρυντικοί παράγοντες» στη δολοφονία περιλαμβάνουν το γεγονός ότι «ο κατηγορούμενος πιστεύεται ότι ειχε βάλει στόχο τον Τσάρλι Κερκ με βάση την πολιτική του έκφραση και το έπραξε γνωρίζοντας ότι ήταν παρόντα παιδιά που θα ήταν μάρτυρες της ανθρωποκτονίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γκρέι πρόσθεσε ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ ενώ φέρεται επίσης να βρέθηκε κάτω από το πληκτρολόγιο του υπόπτου ένα σημείωμα όπου ανέφερε ότι σχεδίαζε να σκοτώσει τον influencer.

Οι κατηγορίες παρεμπόδισης της δικαιοσύνης σχετίζονται με ισχυρισμούς ότι ο Ρόμπινσον πέταξε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, μαζί με τα ρούχα που λέγεται ότι φορούσε τη στιγμή που διέπραξε το έγκλημα. Σημειώνεται ότι ο Ρόμπινσον κρατείται μετά τη σύλληψή του χωρίς να του έχει οριστεί χωρίς εγγύηση.

Οι ερευνητές της αστυνομίας έχουν μιλήσει με συγγενείς του Ρόμπινσον και έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στο πατρικό του σπίτι.