Άφαντα τα 8.000 ευρώ που άρπαξε από το σπίτι της άτυχης 75χρονης, πώς «έσπασε» η 46χρονη και αποκάλυψε τη σοκαριστική αλήθεια.

Σοκαριστική τροπή πήρε η υπόθεση της 75χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στο κεφάλι από χτυπήματα με γυάλινο μπουκάλι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, στοιχεία που αρχικά παρέπεμπαν σε ληστεία μετά φόνου.

Ωστόσο, η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε πως πίσω από το έγκλημα βρίσκεται η 46χρονη νύφη του θύματος, σύντροφος του γιου της, η οποία φέρεται να ομολόγησε πως δολοφόνησε τη γυναίκα με κίνητρο τα οικονομικά αδιέξοδα που της είχε δημιουργήσει ο εθισμός στον τζόγο. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η 46χρονη είχε σημαντικά χρέη από διαδικτυακό τζόγο και δανεισμό, κάτι που –όπως αναφέρουν μάρτυρες– ήταν γνωστό στο οικογενειακό περιβάλλον.

Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Η νύφη ομολόγησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα παραδέχθηκε την στυγερή δολοφονία λέγοντας ότι «το έκανα εγώ… οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων από τον τζόγο. Φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει». Η γυναίκα φέρεται να μπήκε στο σπίτι σπάζοντας παράθυρο, να χτύπησε την ηλικιωμένη, να έψαξε συγκεκριμένα σημεία για χρυσαφικά και χρήματα και να διέφυγε με το αυτοκίνητό της. Εκτιμάται ότι αφαίρεσε περίπου 8.000 ευρώ τα οποία ακόμη δεν έχουν βρεθεί.

Η κάμερα στο σπίτι «κλειδί» για την εξιχνίαση

Καταλυτικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχε υλικό από το σύστημα παρακολούθησης. Παρότι οι κάμερες είχαν στραφεί αλλού μέσω εφαρμογής, κατέγραψαν ηχητικά ολόκληρη τη σκηνή του φόνου, διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Σε αυτό καταγράφονται οι πιέσεις, ο ξυλοδαρμός και οι εκκλήσεις της 75χρονης, η οποία –μη αναγνωρίζοντας τη νύφη της– φέρεται να λέει συνεχώς: «Αγόρι μου, μην με χτυπάς».

Ξεψύχησε με το «Πάτερ Ημών» η 75χρονη

Η άτυχη γυναίκα, καθώς δεχόταν τα χτυπήματα, παρακαλούσε τη δράστιδα φωνάζοντάς της «αγόρι μου, μην με χτυπάς», πιστεύοντας πως πρόκειται πιθανότατα για άνδρα. Οι απεγνωσμένες εκκλήσεις της 75χρονης συνεχίστηκαν. Λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα, ακούγεται να ψελλίζει το «Πάτερ Ημών». Η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή είχε εντοπίσει ασυμβατότητες στη σκηνοθετημένη ληστεία, γεγονός που οδήγησε στην εστίαση των ερευνών στο στενό οικογενειακό περιβάλλον.

«Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή»

Η κόρη της 75χρονης αναφέρει ότι από τα πρώτα λεπτά υπήρχαν υποψίες για τη νύφη: «Δεν με ειδοποίησε νωρίς, δεν μου είπε ότι έψαχνε τη μάνα μου. Κάτι δεν πήγαινε καλά. «Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν».»

Η ιατροδικαστική εξέταση

Η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και τον τράχηλο, ενώ στα χέρια της βρέθηκαν αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Το κεφάλι της είχε χτυπηθεί επανειλημμένα με γυάλινο μπουκάλι. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την κοινωνία της Σαλαμίνας να παραμένει συγκλονισμένη από το στυγερό έγκλημα που αποδείχθηκε ενδοοικογενειακό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της δολοφονίας

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η ανθρωποκτονία 75χρονης που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της 31ης Οκτωβρίου στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Από την αυτοψία στον χώρο και τα πρώτα ευρήματα προέκυψε ότι η γυναίκα έφερε βαριές κακώσεις και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, στον τράχηλο και στον θώρακα. Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε πως ο θάνατός της επήλθε από χτυπήματα με θλών, νύσσον και τέμνον όργανο, οδηγώντας σε πολλαπλές κακώσεις σε κρίσιμα σημεία του σώματος.

Πώς έδρασε η δράστιδα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη προσέγγισε το σπίτι της 75χρονης τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου. Αφού παραβίασε παράθυρο, εισήλθε στην οικία και επιτέθηκε στη γυναίκα προκαλώντας της τα θανατηφόρα τραύματα. Τόσο για την προσέγγιση όσο και για τη διαφυγή της από το σημείο, χρησιμοποίησε αυτοκίνητο, το οποίο καταγράφηκε σε υλικό που αξιοποίησαν οι Αρχές.

Η σύλληψη

Η 46χρονη εντοπίστηκε στην κατοικία της από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας και προσήχθη στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και ταυτοποιήθηκε ως δράστιδα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

