Αιματηρή ληστεία με θύμα μια ηλικιωμένη σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, τα πρώτα στοιχεία.

Θύμα αδίστακτων ληστών έπεσε μια 75χρονη ηλικιωμένη στη Σαλαμίνα που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η 75χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χτυπημένη με μπουκάλι στο κεφάλι ενώ η ληστεία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που καταγράφηκαν οι ληστές μπούκαραν από το παράθυρο του σπιτιού και ενδεχομένως να έγιναν αντιληπτοί από την 75χρονη. Η 75χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την κόρη της η οποία και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές για το συμβάν.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας. Στο σπίτι που βρέθηκε νεκρή η ηλικιωμένη σπεύδει και το Ανθρωποκτονιών για να εξιχνιάσει το συμβάν καθώς έχει καταχωρηθεί ως «ληστεία μετά φόνου» αλλά όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

