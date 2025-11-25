Η 46χρονη φέρεται να υποστήριξε πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε, γεγονός που την οδήγησε σε βίαιη αντίδραση.

Σε δραματική ανατροπή οδηγήθηκε τις τελευταίες ώρες η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου.

Η ηλικιωμένη είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας πολλαπλά τραύματα από χτυπήματα που – σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση – προκλήθηκαν από αμβλύ και αιχμηρό αντικείμενο, επιβεβαιώνοντας τον εξαιρετικά βίαιο χαρακτήρα της επίθεσης.

Ομολογία από τη νύφη της 75χρονης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως βασική ύποπτη προσήχθη η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή της, υποστηρίζοντας ότι εισέβαλε στο σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, έσπασε τζάμι για να αποκτήσει πρόσβαση και, μετά την επίθεση, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Η 46χρονη φέρεται να υποστήριξε ακόμη πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε, γεγονός που – πάντα κατά την κατάθεσή της – την οδήγησε σε βίαιη αντίδραση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού στον τζόγο.

Η «εσωτερική πληροφόρηση» που οδήγησε στην ανατροπή

Από την πρώτη στιγμή, αστυνομικοί κύκλοι άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο η δολοφονία να είχε διαπραχθεί από άτομο που γνώριζε το σπίτι. Η έρευνα ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο δράστης φαίνεται να γνώριζε:

ποιο σημείο της μονοκατοικίας δεν καταγράφεται από τις εξωτερικές κάμερες, ότι η εσωτερική κάμερα είχε απενεργοποιηθεί από την ίδια την 75χρονη, ότι στο σπίτι υπήρχε σημαντικό χρηματικό ποσό – υπολογιζόμενο σε 8.000 έως 10.000 ευρώ – καθώς και πολύτιμα κοσμήματα.

Αυτά τα στοιχεία φέρεται πως οδήγησαν τις Αρχές στο πρόσωπο της 46χρονης, ως ατόμου με πρόσβαση και γνώση της καθημερινότητας της ηλικιωμένης.

Η προσαχθείσα κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί εντός των επόμενων ωρών στον εισαγγελέα. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ η έρευνα για τυχόν συνεργούς ή άλλες επιβαρυντικές συνθήκες παραμένει ανοιχτή.