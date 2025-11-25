Φέρεται να έχει ομολογίσει το έγκλημα.

Η νύφη της 75χρονης από τη Σαλαμίνα, που είχε εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, έχει προσαχθεί στη ΓΑΔΑ, καθώς εξετάζεται ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε ληστεία από αγνώστους, ταυτοποίησαν από έρευνες τη συγκεκριμένη γυναίκα και την προσήγαγαν, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η ίδια έχει ομολογήσει.

Πρόκειται για τη σύντροφο ενός εκ των γιων της 75χρονης, η οποία φαίνεται να είχε δημιουργήσει μεγάλα χρέη από τον τζόγο και σκαρφίστηκε τη ληστεία προκειμένου να πάρει χρήματα από την ηλικιωμένη.