Η παρουσίαση έγινε εν ώρα παρέλασης, που σηματοδοτούσε την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ την Παρασκευή (10/10), ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε την παρουσίαση του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου της χώρας μπροστά σε διεθνείς αξιωματούχους που την επισκέπτονταν, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA το Σάββατο.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ, εθεάθησαν στο πλευρό του Κιμ στην παρέλαση, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν και άλλοι ξένοι αξιωματούχοι.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα στην παρέλαση επέδειξε τον πιο προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, ο οποίος περιγράφεται από το KCNA ως το «ισχυρότερο στρατηγικό πυρηνικό σύστημα όπλων» της χώρας.

Η σειρά πυραύλων Hwasong έχει δώσει στη Βόρεια Κορέα την ικανότητα να στοχεύει οπουδήποτε στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα του συστήματος καθοδήγησής του για την ακρίβεια χτυπήματος του στόχου και την ικανότητα της κεφαλής που φέρει να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

«Ο Hwasong-20 αντιπροσωπεύει, προς το παρόν, το υψηλότερο σκαλί των φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας για δυνατότητες πυρηνικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το σύστημα να δοκιμάζεται πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Άνκιτ Πάντα της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Carnegie Endowment for International Peace.

«Το σύστημα πιθανότατα έχει σχεδιαστεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές, οι οποίες αυξάνουν την πίεση στα υπάρχοντα συστήματα πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ και θα ενισχύσουν αυτό που ο Κιμ θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη ουσιαστικών αποτρεπτικών αποτελεσμάτων κατά της Ουάσινγκτον», συμπλήρωσε.

Άλλα όπλα που παρουσιάστηκαν κατά την παρέλαση περιλάμβαναν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, έναν νέο τύπο πολλαπλού εκτοξευτή πυραύλων και έναν εκτοξευτή για μη επανδρωμένα «αεροσκάφη αυτοκτονίας», δήλωσε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής της Βόρειας Κορέας στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.

Στην στρατιωτική παρέλαση, ο Κιμ εκφώνησε μια ομιλία στην οποία εξέφρασε τη «θερμή υποστήριξή του» για τα βορειοκορεατικά στρατεύματα που επιχειρούν στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι ο ηρωισμός του στρατού της Βόρειας Κορέας δεν φαίνεται μόνο στην υπεράσπιση της Βόρειας Κορέας αλλά και σε «φυλάκια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης», ανέφερε το KCNA.

Ο Κιμ είχε συνομιλίες νωρίτερα την Παρασκευή με τον Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η θυσία των Βορειοκορεατών στρατιωτών που μάχονται για τη Ρωσία στην στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία απέδειξε την εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κιμ απαντώντας είπε ότι ελπίζει να συνεχίσει να ενισχύεται η συνεργασία με τη Ρωσία, μέσα από διάφορες ανταλλαγές για την επίτευξη κοινών στόχων.

Παράλληλα, το Βιετνάμ και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν μια σειρά από συμφωνίες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως στην άμυνα, τη διπλωματία και την υγεία, ανακοίνωσε το KCNA χωρίς να δώσει όμως περαιτέρω πληροφορίες.