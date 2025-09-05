ΝΥΤ: Η άγνωστη, αποτυχημένη «απόβαση» των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα υπό τις οδηγίες Τραμπ

Η επιχείρηση του 2019, υπό την έγκριση Τραμπ, επεδίωκε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ αλλά οδήγησε σε νεκρούς άοπλους Βορειοκορεάτες.

Οι NYT αποκαλύπτουν ένα απόρρητο σχέδιο απόβασης αμερικανικών δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα. Οι SEALs του Ναυτικού των ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν Βορειοκορεάτες πολίτες κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης μυστικής αποστολής για την εγκατάσταση μιας συσκευής παρακολούθησης στη χώρα με πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια διπλωματικών διαπραγματεύσεων υψηλού διακυβεύματος το 2019, ανέφεραν οι New York Times την Παρασκευή.

Επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην στρατιωτικών αξιωματούχων που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, οι οποίες παραμένουν απόρρητες, οι NYT ανέφεραν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, την ώρα που συμμετείχε σε ιστορικές συνομιλίες με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ δεν έχουν σχολιάσει την αποκάλυψη των NYT.

«Οι πολίτες έψαχναν για οστρακοειδή όταν κατά λάθος συνάντησαν την ομάδα των SEAL την ώρα που έφτασαν στην ακτή τη νύχτα», ανέφεραν οι NYT. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους όσοι επέβαιναν στο μικρό αλιευτικό σκάφος, ανέφερε η έκθεση, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων.

Μια απόρρητη αναθεώρηση του Πενταγώνου κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι οι δολοφονίες δικαιολογούνταν βάσει των κανόνων εμπλοκής, ανέφερε η έκθεση των NYT. Από την τελευταία σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2019, οι συνομιλίες έχουν ναυαγήσει και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της.

Η απόβαση

«Η ομάδα τψν SEALs του αμερικανικού Ναυτικού αναδύθηκε από τον κατάμαυρο ωκεανό μια χειμωνιάτικη νύχτα στις αρχές του 2019 και σύρθηκε σε μια βραχώδη ακτή στη Βόρεια Κορέα. Βρίσκονταν σε μια άκρως απόρρητη αποστολή τόσο περίπλοκη και συνεπή που όλα έπρεπε να πάνε ακριβώς όπως είχαν σχεδιαστεί. Ο στόχος ήταν να τοποθετηθεί μια ηλεκτρονική συσκευή που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να παρακολουθούν τις επικοινωνίες του απομονωμένου ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εν μέσω συνομιλιών υψηλού επιπέδου για τα πυρηνικά με τον Πρόεδρο Τραμπ» εξηγούν οι NYT.

Η αποστολή είχε τη δυνατότητα να παρέχει στις ΗΠΑ μια ροή πολύτιμων πληροφοριών. Αλλά σήμαινε την αποστολή Αμερικανών κομάντος σε βορειοκορεατικό έδαφος - μια κίνηση που, εάν εντοπιστεί, όχι μόνο θα μπορούσε να βυθίσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε κρίση ομηρίας ή σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με έναν εχθρό με πυρηνικά όπλα. Ήταν τόσο επικίνδυνο που απαιτούσε την άμεση έγκριση του προέδρου.

Για την επιχείρηση, ο στρατός επέλεξε την Κόκκινη Μοίρα της Ομάδας 6 των SEAL - την ίδια μονάδα που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, σύμφωνα με τους NYT. Οι SEAL έκαναν πρόβες για μήνες, γνωρίζοντας ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι τέλεια. Αλλά όταν έφτασαν σε αυτό που νόμιζαν ότι ήταν μια έρημη ακτή εκείνο το βράδυ, φορώντας μαύρες στολές κατάδυσης και γυαλιά νυχτερινής όρασης, η αποστολή γρήγορα θα έπαιρνε άλλη τροπή.

«Ένα βορειοκορεατικό σκάφος εμφανίστηκε από το σκοτάδι. Φακοί από την πλώρη του φώτισαν το νερό. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, οι SEAL άνοιξαν πυρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όλοι στο βορειοκορεατικό σκάφος ήταν νεκροί. Οι SEAL υποχώρησαν στη θάλασσα χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή ακρόασης» αποκαλύπτουν τοι NYT.

Η επιχείρηση του 2019 δεν αναγνωρίστηκε φυσικά ποτέ δημόσια. Ούτε καν υπαινιγμός δεν υπήρξε. Ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από τη Βόρεια Κορέα. Οι λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες και «αναφέρονται εδώ για πρώτη φορά» γράφουν οι NYT. «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενημέρωσε βασικά μέλη του Κογκρέσου που επιβλέπουν τις επιχειρήσεις πληροφοριών, πριν ή μετά την αποστολή. Η έλλειψη ενημέρωση σημαίνει ότι παραβίασε τον νόμο. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αυτή η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις σχεδόν 20 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κυβερνητικών αξιωματούχων, μελών της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και νυν και πρώην στρατιωτικού προσωπικού που γνωρίζει την αποστολή, αναφέρουν οι NYT. Όλοι τους μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της αποστολής.

Αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους δήλωσαν ότι συζητούν τώρα τις λεπτομέρειες της αποστολής επειδή ανησυχούν ότι οι αποτυχίες των Ειδικών Επιχειρήσεων συχνά κρύβονται από το κυβερνητικό απόρρητο. Εάν το κοινό και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενημερώνονται μόνο για επιτυχίες, όπως η επιδρομή που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν, μπορεί να υποτιμήσουν τους ακραίους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι αμερικανικές δυνάμεις, σημειώνουν.

Η στρατιωτική επιχείρηση σε βορειοκορεατικό έδαφος, κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Νότια Κορέα, κινδύνευε επίσης να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση με έναν εχθρικό, πυρηνικά οπλισμένο και άκρως στρατιωτικοποιημένο αντίπαλο.

Οι New York Times έχουν αποκρύψει ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή στη Βόρεια Κορέα, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικές Ειδικές Επιχειρήσεις και αποστολές συλλογής πληροφοριών.

Δεν είναι σαφές πόσα κατάφερε να ανακαλύψει η Βόρεια Κορέα για την αποστολή. Ωστόσο, η επιχείρηση των SEAL είναι ένα κεφάλαιο σε μια 10ετή προσπάθεια των αμερικανικών κυβερνήσεων να εμπλακούν με τη Βόρεια Κορέα και να περιορίσουν τα πυρηνικά της προγράμματα. Σχεδόν τίποτα από όσα έχουν δοκιμάσει οι ΗΠΑ - ούτε οι δεσμεύσεις για στενότερες σχέσεις ούτε η πίεση των κυρώσεων - δεν έχει λειτουργήσει.

Το 2019, ο Τραμπ έκανε μια προσωπική προσέγγιση στον Κιμ Γιονγκ Ουν, αναζητώντας μια σημαντική ανακάλυψη που είχε διαφύγει από προηγούμενους προέδρους. Αλλά αυτές οι συνομιλίες κατέρρευσαν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας επιταχύνθηκε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον περίπου 50 πυρηνικά όπλα και πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στη Δυτική Ακτή. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να επεκτείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα «εκθετικά» για να αποτρέψει αυτό που αποκαλεί πρόκληση των ΗΠΑ.

Η αποστολή και ο στόχος

Η αποστολή SEAL είχε ως στόχο να διορθώσει ένα στρατηγικό τυφλό σημείο. Για χρόνια, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν διαπιστώσει ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να στρατολογήσουν ανθρώπινες πηγές και να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες στο απομονωμένο αυταρχικό κράτος της Βόρειας Κορέας.

Η κατανόηση της σκέψης του Κιμ Γιονγκ Ουυν έγινε προτεραιότητα όταν ο Τραμπ ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαινόταν ολοένα και πιο απρόβλεπτος και επικίνδυνος, και η σχέση του με τον Τραμπ είχε ταλαντευόταν μεταξύ επιστολών φιλίας και δημόσιων απειλών για πυρηνικό πόλεμο.

Το 2018, οι σχέσεις φαινόταν να κινούνται προς την ειρήνη. Η Βόρεια Κορέα ανέστειλε τις πυρηνικές και πυραυλικές δοκιμές και οι δύο χώρες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, αλλά οι ΗΠΑ αγνώριζαν ελάχιστα για τις προθέσεις οτυ Κιμ Γιονγκ Ουν. Εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ αποκάλυψαν στον Λευκό Οίκο ότι είχαν μια λύση για το πρόβλημα των πληροφοριών: μια νεοαποκτηθείσα ηλεκτρονική συσκευή που θα μπορούσε να παρακολουθήσει τις επικοινωνίες του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το πρόβλημα ήταν ότι κάποιος έπρεπε να εισχωρήσει κρυφά και να την εγκαταστήσει. Συνήθως, οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων έχουν drones από πάνω τους κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, τα οποία μεταδίδουν βίντεο υψηλής ευκρίνειας του στόχου, το οποίο οι SEALs στο έδαφος και οι ανώτεροι ηγέτες σε μακρινά κέντρα διοίκησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κατευθύνουν την επίθεση σε πραγματικό χρόνο. Συχνά, μπορούν ακόμη και να ακούσουν τις εχθρικές επικοινωνίες.

Αλλά στη Βόρεια Κορέα, οποιοδήποτε drone θα εντοπιστεί. Η αποστολή θα πρέπει να βασίζεται σε δορυφόρους σε τροχιά και σε κατασκοπευτικά αεροσκάφη που είναι σε μεγάλο υψόμετρο σε διεθνή εναέριο χώρο χιλιόμετρα μακριά, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν μόνο σχετικά χαμηλής ευκρίνειας στατικές εικόνες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αυτές οι εικόνες δεν θα έφταναν σε πραγματικό χρόνο, αλλά μετά από καθυστέρηση αρκετών λεπτών στην καλύτερη περίπτωση. Ακόμα και τότε, δεν θα μπορούσαν να μεταδοθούν στα μίνι υποβρύχια, επειδή ακόμα και μία μόνο κρυπτογραφημένη μετάδοση θα μπορούσε να αποκαλύψει την αποστολή. Όλα έπρεπε να γίνουν υπό σχεδόν πλήρη διακοπή των επικοινωνιών.

Η αποτυχία

Η νύχτα ήταν ήρεμη και η θάλασσα ήρεμη. Καθώς τα μίνι υποβρύχια έφτασαν προς τον στόχο, οι αισθητήρες τους υπέδειξαν ότι οι πληροφορίες ήταν σωστές. Η ακτή φαινόταν άδεια, γράφουν οι NYT.

Τα μίνι υποβρύχια έφτασαν στο σημείο όπου έπρεπε να είναι στον πυθμένα της θάλασσας. Εκεί, η ομάδα έκανε αυτό που μπορεί να ήταν το πρώτο από τα τρία μικρά λάθη που φαινόταν ασήμαντα εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί να καταδίκασαν την αποστολή. Στο σκοτάδι, το πρώτο μίνι υποβρύχιο έπεσε στον πυθμένα της θάλασσας όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά το δεύτερο ξεπέρασε το στόχο και έπρεπε να κάνει αναστροφή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το σχέδιο προέβλεπε ότι τα μίνι υποβρύχια θα «παρκάρουν» στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά αφού το δεύτερο υποβρύχιο έκανε αναστροφή προς τα πίσω, έδειχναν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος, οπότε η ομάδα αποφάσισε να βγει στην ακτή και να διορθώσει το πρόβλημα αργότερα.

«Οι συρόμενες πόρτες των υποβρυχίων άνοιξαν και οι SEALs - όλοι κρατούσαν μη ανιχνεύσιμα όπλα γεμάτα με μη ανιχνεύσιμα πυρομαχικά - κολύμπησαν σιωπηλά κάτω από το νερό προς την ακτή με τη συσκευή ακρόασης. Κάθε λίγα μέτρα, οι SEALs κρυφοκοίταζαν πάνω από τα σκοτεινά νερά για να σαρώσουν το περιβάλλον τους. Όλα φαίνονταν καθαρά.

Αυτό μπορεί να ήταν ένα δεύτερο λάθος. Μια μικρή βάρκα αχνοφαινόταν στο σκοτάδι. Στο πλοίο βρισκόταν ένα πλήρωμα Βορειοκορεατών, τους οποίους ήταν εύκολο να παραβλέψει κανείς επειδή οι αισθητήρες στα γυαλιά νυχτερινής όρασης των SEALs είχαν σχεδιαστεί εν μέρει για να ανιχνεύουν τη θερμότητα, και οι στολές κατάδυσης που φορούσαν οι Κορεάτες μπορούσαν να εντοπιστούν.

Οι SEALs έφτασαν στην ακτή νομίζοντας ότι ήταν μόνοι τους και άρχισαν να βγάζουν τον εξοπλισμό κατάδυσης. Ο στόχος ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Πίσω στα μίνι υποβρύχια, οι ειδικοί επανατοποθέτησαν το υποβρύχιο που ήταν στραμμένο προς τη λάθος κατεύθυνση. Με τις συρόμενες πόρτες του πιλοτηρίου ανοιχτές για ορατότητα και επικοινωνία, ένας πιλότος έβαλε μπρος τον ηλεκτροκινητήρα και έφερε το υποβρύχιο κοντά.

Αυτό ήταν πιθανώς ένα τρίτο λάθος. Ορισμένοι από την αποστολή θεώρησαν αργότερα σε ενημερώσεις ότι τα ίχνη του κινητήρα μπορεί να τράβηξαν την προσοχή του βορειοκορεατικού σκάφους. Και αν το πλήρωμα του σκάφους άκουγε έναν παφλασμό και γύριζε να κοιτάξει, μπορεί να έβλεπε φως από τα ανοιχτά πιλοτήρια των υποβρυχίων να λάμπει στο σκοτάδι.

Το σκάφος άρχισε να κινείται προς τα μίνι υποβρύχια. Οι Βορειοκορεάτες φώτιζαν με φακούς και μιλούσαν σαν να είχαν παρατηρήσει κάτι.

Ορισμένοι από τα υποβρύχια είπαν στους αξιωματούχους στις ενημερώσεις που ακολούθησαν ότι από το σημείο που βρίσκονταν, κοιτάζοντας ψηλά μέσα από τα καθαρά νερά, το σκάφος φαινόταν ακόμα σε ασφαλή απόσταση και αμφέβαλλαν ότι τους είχαν εντοπίσει. Αλλά οι SEALs στην ακτή το έβλεπαν διαφορετικά. Στη σκοτεινή, χωρίς χαρακτηριστικά θάλασσα, το σκάφος τους φαινόταν να βρίσκεται σχεδόν πάνω στα μίνι υποβρύχια.

Με τις επικοινωνίες να έχουν διακοπεί, δεν υπήρχε τρόπος για την ομάδα στην ακτή να συσκεφθεί με τα μίνι υποβρύχια. Οι SEAL δεν ήξεραν αν έβλεπαν μια περίπολο ασφαλείας που τους κυνηγούσε ή ένα απλό πλήρωμα ψαρέματος που δεν γνώριζε την αποστολή υψηλού κινδύνου που εκτυλίσσονταν γύρω τους.

Ένας άνδρας από το βορειοκορεατικό σκάφος έπεσε στη θάλασσα. Αν η ομάδα της ακτής έμπαινε σε μπελάδες, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο είχε μια ομάδα ενισχύσεων των SEAL σε ετοιμότητα με φουσκωτά ταχύπλοα. Πιο μακριά από την ακτή, υπήρχαν αεροσκάφη stealth περιστροφικού τύπου σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με ακόμη περισσότερους στρατιώτες Ειδικών Επιχειρήσεων, έτοιμους να επέμβουν αν χρειαζόταν.

Οι SEAL αντιμετώπιζαν μια κρίσιμη απόφαση, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να συζητήσουν την επόμενη κίνηση. Ο διοικητής της αποστολής ήταν χιλιόμετρα μακριά στο μεγάλο υποβρύχιο. Χωρίς drones και με διακοπή επικοινωνιών, πολλά από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα στα οποία βασίζονταν κανονικά οι SEAL δεν είχαν πολλά στη διάθεσή τους.

Καθώς η ομάδα της ακτής παρακολουθούσε τον Βορειοκορεάτη στο νερό, ο ανώτερος στρατιώτης των SEAL στην ακτή επέλεξε μια πορεία δράσης. Αμέσως έστρεψε το όπλο του στο κέντρο και πυροβόλησε. Οι άλλοι SEAL έκαναν ενστικτωδώς το ίδιο. Το σχέδιο απαιτούσε από τους SEAL να διακόψουν αμέσως την αποστολή σε περίπτωση που συναντούσαν κάποιον. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν να έρθουν. Δεν υπήρχε χρόνος για να τοποθετηθεί η συσκευή.

Η ομάδα της ακτής κολύμπησε προς το σκάφος για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι Βορειοκορεάτες ήταν νεκροί. Δεν βρήκαν όπλα ή στολές. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το πλήρωμα, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αποστολή, αριθμούσε δύο ή τρία άτομα, ήταν πολίτες που βουτούσαν για οστρακοειδή. Όλοι ήταν νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα στο νερό.

Αξιωματούχοι που γνώριζαν την αποστολή δήλωσαν ότι οι SEALs τράβηξαν τις σορούς στο νερό για να τις κρύψουν από τις βορειοκορεατικές αρχές. Ένας πρόσθεσε ότι τρύπησαν τους πνεύμονες του πληρώματος του σκάφους με μαχαίρια για να βεβαιωθούν ότι τα πτώματα θα βυθίζονταν.

Οι ειδικές δυνάμεις κολύμπησαν πίσω στα μίνι υποβρύχια και έστειλαν σήμα κινδύνου. Πιστεύοντας ότι διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο σύλληψης, το μεγάλο πυρηνικό υποβρύχιο έκανε ελιγμούς σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή. Στη συνέχεια, έσπευσε προς τον ανοιχτό ωκεανό. Όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ διέφυγε σώο και αβλαβές.

Αμέσως μετά, αμερικανικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι ανίχνευσαν μια αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Βόρειας Κορέας στην περιοχή, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η Βόρεια Κορέα δεν έκανε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τους θανάτους και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν ήταν σαφές εάν οι Βορειοκορεάτες κατάλαβαν ποτέ τι είχε συμβεί και ποιος ήταν υπεύθυνος. Η πυρηνική σύνοδος κορυφής στο Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, αλλά οι συνομιλίες έληξαν γρήγορα χωρίς συμφωνία. Μέχρι τον Μάιο, η Βόρεια Κορέα είχε ξαναρχίσει τις πυραυλικές δοκιμές.

Ο Τραμπ και ο Κιμ Γιογκ Ουν συναντήθηκαν για άλλη μια φορά τον Ιούνιο εκείνου του έτους στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Αυτό οδήγησε σε μία ιστορική τηλεοπτική μετάδοση, με τον Τραμπ να πατάει ακόμη και μέσα στη Βόρεια Κορέα. Αλλά η σύντομη συνάντηση δεν απέδωσε τίποτα περισσότερο από μια χειραψία.

Στους μήνες που ακολούθησαν, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους από οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, μερικοί από τους οποίους μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στις ΗΠΑ. Από τότε, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα έχει συγκεντρώσει 50 πυρηνικές κεφαλές και υλικό για να παράγει περίπου 40 ακόμη.

Με πληροφορίες των NYT