Μέχρι στιγμής έχουν εξοφληθεί τέλη για περίπου 700.000 οχήματα.

Με αργούς ρυθμούς κινείται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους περισσότερους ιδιοκτήτες ΙΧ να φαίνεται πως περιμένουν το δώρο των Χριστουγέννων για να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εξοφληθεί τέλη για περίπου 700.000 οχήματα, σε σύνολο 6,7 εκατομμυρίων, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 115 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προλάβουν θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 25% έως και 100%, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης.

Τα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει κυβισμού και έτους ταξινόμησης, με διαβαθμίσεις που ξεκινούν από τα 22 ευρώ για τα οχήματα έως 300 κυβικά και φτάνουν τα 1.380 ευρώ για όσα υπερβαίνουν τα 4.001 κυβικά, για τα ΙΧ που ταξινομήθηκαν την περίοδο 2006-2010. Αντίστοιχα ποσά ισχύουν και για οχήματα παλαιότερων ετών, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία: από 1.260 ευρώ για τα άνω των 4.001 κυβικών στα μοντέλα 2001-2005, έως 1.230 ευρώ για τα ίδια κυβικά στα οχήματα προ του 2000.

Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myCAR στην πύλη της ΑΑΔΕ, με χρήση των κωδικών TAXISnet ή και χωρίς αυτούς, καταχωρώντας απλώς ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας. Οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να βρουν τους κωδικούς πληρωμής στο myAADEapp, στην επιλογή myWallet.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 25% για πληρωμή έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, 50% για εξόφληση εντός Φεβρουαρίου και ισόποσο του τέλους από την 1η Μαρτίου και μετά, καθώς και σε περιπτώσεις μερικής ή μη καταβολής. Με δεδομένη την αργή μέχρι στιγμής ανταπόκριση, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί την πορεία των πληρωμών ενόψει της τελικής προθεσμίας στο τέλος του έτους.