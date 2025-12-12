Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει φυλακιστεί 13 φορές και έχει καταδικαστεί πέντε από τις ιρανικές Αρχές.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν «βίαια» την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης του 2023, Ναργκίς Μοχαμαντί, σε μία επιμνημόσυνη τελετή για τον δικηγόρο και υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν οι υποστηρικτές της.

Η Μοχαμαντί, στην οποία χορηγήθηκε προσωρινή άδεια από τη φυλακή τον Δεκέμβριο του 2024 για ιατρικούς λόγους, συνελήφθη μαζί με αρκετούς άλλους ακτιβιστές στην τελετή για τον Χόσρο Αλικόρντι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα, έγραψε το ίδρυμά της στο X.

Ο σύζυγος της Μοχαμαντί, Τάγκι Ραχμάνι, ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι, δήλωσε ότι συνελήφθη στην τελετή στην ανατολική πόλη Μασάντ μαζί με τη Σεπιντέχ Γκόλιαν, επίσης μια εξέχουσα ακτιβίστρια.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από το Ιράν για τη σύλληψη της Μοχαμαντί, αν και οι υποστηρικτές της είχαν προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι κινδυνεύει με φυλάκιση. Άγνωστο παραμένει αν οι Ιρανικές αρχές την οδήγησαν ξανά στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής της. Το Ίδρυμα Νάργκες δήλωσε ότι ο αδελφός της, Μεχντί Μοχαμαντί, ήταν παρών στην εκδήλωση και επιβεβαίωσε τη σύλληψή της.

Ο Αλικόρντι βρέθηκε νεκρός νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο γραφείο του, με αξιωματούχους στην επαρχία Ραζάβι Χορασάν να περιγράφουν τον θάνατό του ως καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, η αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας συνέπεσε με τον θάνατό του, εγείροντας ερωτήματα. Περισσότεροι από 80 δικηγόροι υπέγραψαν μια δήλωση που ζητά περισσότερες πληροφορίες.

«Ο Αλικόρντι ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στην κοινότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν», δήλωσε την Πέμπτη το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Τα τελευταία χρόνια, είχε επανειλημμένα συλληφθεί, παρενοχληθεί και απειληθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις δικαστικές δυνάμεις».

Εικόνες που φέρονται να προέρχονται από την τελετή έδειχναν την Μοχαμάντι σε ένα μικρόφωνο, να απευθύνεται στο συγκεντρωμένο πλήθος, χωρίς να φοράει χιτζάμπ ή μαντίλα ενώ ακούγεται το το πλήθος να φωνάζει το όνομα Ματζιντρέζα Ραχναβάρντ, ενός άνδρα τον οποίο οι αρχές κρέμασαν από γερανό σε δημόσια εκτέλεση το 2022.

Πριν από την απελευθέρωσή της τον περασμένο Δεκέμβριο, η Μοχαμάντι ήταν φυλακισμένη από τον Νοέμβριο του 2021 για καταδίκες σε σχέση με την εκστρατεία της κατά της θανατικής ποινής και της υποχρεωτικής χιτζάμπ στο Ιράν. Ενώ ήταν στη φυλακή υπέστη πολλαπλές καρδιακές προσβολές και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση το 2022, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της. Ο δικηγόρος της στα τέλη του 2024 αποκάλυψε ότι οι γιατροί είχαν βρει μια οστική βλάβη που φοβόντουσαν ότι θα μπορούσε να είναι καρκινική, η οποία αργότερα αφαιρέθηκε.

Η Μοχαμαντί αμετακίνητη, συνέχισε τον ακτιβισμό της με δημόσιες διαμαρτυρίες και εμφανίσεις στα διεθνή Μέσα, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδήλωσης σε κάποιο σημείο μπροστά από τις διαβόητες φυλακές Εβίν της Τεχεράνης, όπου κρατούνταν. Μηχανικός στην εκπαίδευση, η Μοχαμάντι έχει φυλακιστεί 13 φορές και έχει καταδικαστεί πέντε. Συνολικά, έχει καταδικαστεί σε περισσότερα από 30 χρόνια φυλάκισης.

Τον περασμένο Νοέμβριο της απαγορεύτηκε η έξοδος από το Ιράν. «Έκανα αίτηση για διαβατήριο για να μπορέσω να έρθω σε εσάς», ανέφερε σε μήνυμα προς τα δίδυμα παιδιά της, Κιάνα και Αλί Ραχμανί, για τα 19α γενέθλιά τους. Ωστόσο, «η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εκδώσει και εφαρμόσει δύο είδη ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης» έγραψε η Μοχαμαντί. Η Κιάνα και ο Αλί ζουν στο Παρίσι με τον πατέρα τους και σύζυγο της Μοχαμαντί τον Ταγκί Ραχμανί, επίσης εξέχοντα Ιρανό ακτιβιστή που πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα στη φυλακή. Τα δύο παιδιά της έλαβαν το βραβείο Νόμπελ στο Όσλο εκ μέρους της το 2023 .

Με πληροφορίες του Guardian