«Υποθέσαμε ότι η ελευθερία ήταν τόσο μόνιμη όσο ο αέρας που αναπνέαμε. Λατρεύαμε τα δικαιώματά μας, αλλά ξεχάσαμε τα καθήκοντά μας» ανέφερε η Ματσάδο στο μήνυμά της στην τελετή απονομής των Νόμπελ.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο , η νικήτρια του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, δεν κατάφερε να είναι παρούσα στην τελετή απονομής, δήλωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ. Το βραβείο παρέλαβε η κόρη της η οποία μετέφερε το μήνυμα της μητέρας της.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας το βραβείο για «τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στην πατρίδα της.

Ωστόσο η μετάβασή της στο Όσλο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπήρξαν πολλές εικασίες σχετικά με το αν η Ματσάδο, η οποία ζει κρυμμένη, θα μπορούσε να αψηφήσει την ταξιδιωτική απαγόρευση εναντίον της για να παραστεί στην τελετή. Ωστόσο σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως είναι ασφαλής και θα βρεθεί στο Όσλο.

Το μήνυμα της Ματσάδο

Η κόρη της Μαστάδο, η Άνα Κορίνα Σοσα παρέλαβε το βραβείο και το δίπλωμα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2025 και διάβασε το μήνυμα της μητέρας της, στο οποίο προειδοποιεί «να μην θεωρούμε δεδομένη τη δημοκρατία».

«Ήρθα εδώ για να σας πω μια ιστορία: την ιστορία ενός λαού και της μακράς πορείας του προς την ελευθερία. Αυτή η πορεία με φέρνει εδώ σήμερα ως μία φωνή ανάμεσα σε εκατομμύρια Βενεζουελάνους που ξεσηκώθηκαν, για άλλη μια φορά, για να διεκδικήσουν το πεπρωμένο που ήταν πάντα δικό τους. Η Βενεζουέλα γεννήθηκε από τόλμη, διαμορφωμένη από λαούς και πολιτισμούς που ήταν αλληλένδετοι. Από την Ισπανία κληρονομήσαμε μια γλώσσα, έναν πολιτισμό και μια πίστη που συγχωνεύτηκαν με τις προγονικές ιθαγενείς και αφρικανικές ρίζες».

Είναι μια συγκινητική, προσωπική ιστορία για το τι συμβαίνει όταν η δημοκρατία θεωρείται δεδομένη, καθώς «ακόμα και η ισχυρότερη δημοκρατία αποδυναμώνεται όταν οι πολίτες της ξεχνούν ότι η ελευθερία δεν είναι κάτι που περιμένουμε, αλλά κάτι που γινόμαστε. Η γενιά μου γεννήθηκε σε μια ζωντανή δημοκρατία και την θεωρούσαμε δεδομένη. Υποθέσαμε ότι η ελευθερία ήταν τόσο μόνιμη όσο ο αέρας που αναπνέαμε. Λατρεύαμε τα δικαιώματά μας, αλλά ξεχάσαμε τα καθήκοντά μας. Μέχρι να αναγνωρίσουμε πόσο εύθραυστοι είχαν γίνει οι θεσμοί μας, ένας άνθρωπος που κάποτε είχε ηγηθεί ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος για την ανατροπή της δημοκρατίας, εξελέγη πρόεδρος. Πολλοί πίστευαν ότι το χάρισμα θα μπορούσε να υποκαταστήσει το κράτος δικαίου» ανέφερε στο μήνυμά της η κόρη της Ματσάδο, η οποία επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της θα είναι στο Όσλο σε λίγες ώρες.

Είπε χαρακτηριστικά πως «και καθώς περιμένω εκείνη τη στιγμή να την αγκαλιάσω, να τη φιλήσω, μετά από δύο χρόνια, σκέφτομαι τις άλλες κόρες και γιους που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν τις μητέρες τους. Σήμερα, αυτό είναι που της δίνει κίνητρο. Αυτό που μας ωθεί όλους. Θέλει να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτόν τον σκοπό»/

Η απλή αλλά βαθιά συγκινητική ομιλία της κλείνει καταχειροκροτούμενη και με μία υπόσχεση της Ματσάδο: «Η Βενεζουέλα θα αναπνεύσει ξανά. Θα ανοίξουμε τις πόρτες των φυλακών και θα παρακολουθήσουμε χιλιάδες που κρατήθηκαν άδικα να περπατούν στον ζεστό ήλιο, αγκαλιασμένοι επιτέλους από εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ να αγωνίζονται γι' αυτούς. Θα δούμε γιαγιάδες να βάζουν τα παιδιά στην αγκαλιά τους για να τους διηγηθούν ιστορίες όχι για μακρινούς προγόνους, αλλά για το θάρρος των δικών τους γονιών. Θα δούμε τους μαθητές μας να συζητούν ιδέες με πάθος και χωρίς φόβο, οι φωνές τους να υψώνονται ελεύθερα επιτέλους. Θα αγκαλιαστούμε ξανά. Θα ερωτευτούμε ξανά. Θα ακούσουμε τους δρόμους μας να γεμίζουν γέλια και μουσική. Όλες οι απλές χαρές που ο κόσμος θεωρεί δεδομένες θα είναι δικές μας. Γιατί στο τέλος, το ταξίδι μας προς την ελευθερία ζούσε πάντα μέσα μας».