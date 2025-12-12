Το όπλο και τα φυσίγγια έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Στα ΚΤΕΛ της Αθήνας αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 20χρονο που μετέφερε μέσα σε τροχήλατη βαλίτσα όπλο «Kalashnikov». Ο νεαρός ακινητοποιήθηκε αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο και κατά τον έλεγχο βρέθηκε το όπλο μαζί με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια.

Τα κατασχεθέντα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ η έρευνα για την προέλευση και τον τελικό προορισμό του όπλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.