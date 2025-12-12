Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Νέος σεισμός σημειώθηκε κοντά στη Ζαχάρω στις 21:16 της Παρασκευής.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ, ενώ η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν 2,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το EMSC γτο επίκεντρο του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα νότια από τη Ζαχάρω και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

{https://x.com/EMSC/status/1999559632079970315}

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τοποθετεί το επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια- νοτιοδυτικά από τη Ζαχάρω και αναφέρει ότι το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα σήμερα, στις 17:51 σημειώθηκε σεισμός 2,9 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας.