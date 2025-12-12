Περίπου 6.000 άνθρωποι καλούνται να εκκενώσουν τις οικίες τους στην πόλη Μούτσου.

Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό - 7,5 βαθμών - στην ίδια περιοχή.

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

Όπως μεταδίδει το BBC, η Ιάπωνας πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι δήλωσε πριν λίγη ώρα πως ο νέος σεισμός δεν υπάγεται στην προειδοποίηση για mega σεισμό που οι αρχές εξέδωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να συμβεί ένας ισχυρότερος σεισμός μετά από αυτόν μεγέθους 7,5 που έπληξε τη βορειοανατολική Ιαπωνία τη Δευτέρα.

Αλλά η Τακαΐτσι είπε σήμερα ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή, να ελέγξουν τις διαδρομές εκκένωσης και τα είδη έκτακτης ανάγκης τους.