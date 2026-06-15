«Κλείνει» η ψαλίδα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco.

Τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού καταγράφει το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσίασε ο Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μεν προβάδισμα με μισή μονάδα άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση αλλά αυτό που καταδεικνύει η δημοσκόπηση είναι η μονοψήφια διαφορά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που παραμένει σταθερά στην δεύτερη θέση.

Αυτό σε ποσοστά, μεταφράζεται με 23,3%, κάτι που ερμηνεύεται από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Alco, Κώστα Παναγόπουλος, ίσως ως αντανακλαστική κίνηση συσπείρωσης απέναντι στα νεοϊδρυθέντα κόμματα έναντι του 14,2% της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα να καταγράφει ανοδικές τάσεις που πιέζει την αντιπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται με πτώση 2 μονάδων, στο 10,3% - με το ποσοστό του να πηγαίνει τόσο τόσο προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όσο και προς την Πλεύση Ελευθερίας. Τέταρτο κόμμα στη δημοσκόπηση της Alco έρχεται η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνοντας ποσοστό της τάξης του 8,1%. Αυτό το ποσοστό χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό ως πρώτη καταγραφή. στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,6% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2%. Η βασική αιτία απώλεια του ΚΚΕ οφείλεται στις μετακινήσεις προς το κόμμα Τσίπρα. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας από 5,7% στο 3,6% ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής είναι τα μόνα από τα μικρά που σημειώνουν άνοδο. Χαρακτηριστικό της δημοσκόπησης είναι ότι ουσιαστικά εξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό μόλις 1,1%. Αντίστοιχη και η τύχη του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη «Δημοκράτες» με μόλις 0,7%. , αναμενόμενη. Πτώση 3 μονάδες για τους αναποφάσιστους.

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Βασικός πυρήνας από όπου αντλεί τους ψηφοφόρους του το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι σε μεγάλο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ποσοστά της τάξης του 62% ενώ μικρή έκπληξη αποτελεί το 9% των ερωτηθέντων που είχαν επιλέξει ΚΚΕ και τώρα δημοσκοπικά τουλάχιστον επιλέγουν την ΕΛΑΣ.

Κεντροαριστεροί και αριστεροί, όπως ήταν αναμενόμενο, αυτοχαρακτηρίζονται οι ερωτηθέντες της δημοσκόπησης που επιλέγουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Πολυσυλλεκτικό αλλά χωρίς μεγάλη ένταση από κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο φαίνεται ότι είναι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που συγκεντρώνει κατά βάση τους δυσαρεστημένους πολίτες, οι οποίοι δεν εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν αναποφάσιστοι. Η Ελπίδα για Δημοκρατία επί της ουσίας δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει έκφραση ψήφου διαμαρτυρίας.

Πιο μοιρασμένοι είναι οι ερωτηθέντες της δημοσκόπησης που επιλέγουν το κόμμα Καρυστιανού. Οι εν δυνάμει ψηφοφόροι της Ελπίδας για Δημοκρατία, αυτοπροσδιορίζονται κατά 20% ως δεξιοί. 15% ως κεντροδεξιοί, 16% ως κεντρώοι, 18% ως κεντροαριστεροί και 25%, η μερίδα του λέοντος, δεν αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά που επιβεβαιώνει πως οι ψηφοφόροι της κ. Καρυστιναού είναι κατά βάση όσοι επιλέγουν την ψήφο διαμαρτυρίας.

Σε ό,τι αφορά στον πολιτικό αρχηγό που αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας ο Κυριιάκος Μητσοτάκη έχει προβάδισμα με ποσοστό 23% ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι 4 στους 10 απαντούν πως κανείς δνε μπορεί να αντιληφθεί τα προβλήματα του κόσμου.

Τρίτη επιλογή για τους ερωτηθέντες με ποσοστό 7% συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ακολουθεί με 4% ο Δημήτρης Κουτσούμπας. η Μαρία Καρυστιανού και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3% και από 2% συγκεντρώνουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Αφροδίτη Λατινοπουλου. Τέλος από 1% συγκεντρώνουν οι Δημήτρης Νατσιός και ο Γιάνης Βαρουφάκης.

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Σε μεγάλο βαθμό οι θετικές απαντήσεις ήταν κοινές για την ΕΛΑΣ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτό που καταγράφει η δημοσκόπηση είναι ότι μερίδα ψηφοφόρων θέλει νέες παρουσίες ανεξάρτητα αν τις ψηφίζει ή όχι.

Το 25% των ερωτηθέντων ωστόσο. θεωρεί ότι η ΕΛΑΣ προσφέρει εναλλακτική λύση. Αυτό το ποσοστό είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί για κόμμα της αντιπολίτευσης. Επίσης το 43% δηλώνει πως η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι μία ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας.

Προφανής είναι η ψήφος διαμαρτυρίας στο κόμμα Καρυστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco. Η αφετηρία είναι διαφορετική σε σχέση με τον Τσίπρα, καθώς η ΕΛΑΣ παρέχει προοπτική και ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα αντίθετα με την Ελπίδα για Δημοκρατία που δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική χροιά ή πρόγραμμα.

Μάλλον μέτρια επίπεδα σημειώνει η εικόνα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της ALCO, Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος εκτιμά ότι πρόσκληση και στοίχημα θα είναι αν και κυρίως πόσους θα πείσει η ΝΔ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 55% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, σημειώνοντας αύξηση κατά 2 μονάδες σε σχέση με τα περυσινά νούμερα. Σταθερά είναι τα ποσοστά για τους λίγο ικανοποιημένους στο 22% ενώ μειωμένα κατά δύο μονάδες είναι τα ποσοστά όσων κρίνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση με 22% έναντι 24%.

Σε ένα αρκετά επίκαιρο ερώτημα, μετά και την επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή, η δημοσκόπηση καταγράφει την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 51% να διαφωνούν με την αποφυλάκισή του, Το 30% δεν απάντησε ενώ το 19% διαφωνεί.