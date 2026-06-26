Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συμπληρώνει σήμερα 36 μέρες ζωής, όμως οι απανωτές αποχωρήσεις στελεχών - με πιο ηχηρή εκείνη του Βασίλη Κοκοτσάκη - σκιάζουν το ξεκίνημα του πολιτικού εγχειρήματος.

Σοβαρούς τριγμούς προκαλεί στο εσωτερικό του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το κύμα αποχωρήσεων στελεχών που εκδηλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη εσωκομματική κρίση. Συνολικά πέντε πρόσωπα που είχαν ενεργό συμμετοχή στη συγκρότηση και την οργάνωση του πολιτικού εγχειρήματος ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, εξαπολύοντας σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και κάνοντας λόγο για απουσία συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών, συγκεντρωτικές αποφάσεις και έλλειψη διαλόγου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τις διαφορετικές διαδρομές και τους διαφορετικούς ρόλους που είχαν στο κόμμα, οι περισσότερες παραιτήσεις κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, περιγράφοντας ένα πολιτικό εγχείρημα που - όπως υποστηρίζουν - απομακρύνθηκε από τις αρχικές διακηρύξεις περί συμμετοχικότητας και συλλογικής λειτουργίας. Οι αποχωρήσεις ξεκίνησαν από τον τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και τον πτέραρχο ε.α. Αθανάσιο Παπανικολάου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο στελέχη της Περιφερειακής Οργάνωσης Κρήτης και το μέλος του Κεντρικού Οργανωτικού Κώστας Βαμβακάς.

Οι εξελίξεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, δεν φαίνεται να σταματούν εδώ. Αντιθέτως, στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί έντονη κινητικότητα και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα - ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες - να ακολουθήσουν και νέες αποχωρήσεις στελεχών (κυρίως από Περιφερειακή Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης), εξέλιξη που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα σε ένα κόμμα που συμπληρώνει μόλις 36 μέρες ζωής. Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού απορρίπτει τις αιτιάσεις των αποχωρησάντων, αποδίδοντας τις επιθέσεις σε οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του εγχειρήματος και διαμηνύοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει την πορεία του χωρίς να επηρεαστεί από τις αναταράξεις. Το επόμενο διάστημα, δε, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το αρνητικό κλίμα που δημιούργησαν οι αιχμηρές δηλώσεις των πρώην πλέον στελεχών θα ανακοινωθεί και το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά και τα υπόλοιπα όργανα.

Κοκοτσάκης: Το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, γνωστοποίησε ανάρτησης του στο Facebook την αποχώρησή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η ανάρτηση του Βασίλειου Κοκοτσάκη:

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«Στις 21 Μαΐου 2026, κατά την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης του υπό ίδρυση τότε Κινήματος, δήλωσα δημόσια:

"Εύχομαι αυτή η νέα αρχή να μείνει πάντα πιστή σε αυτό που τη γέννησε: Την απαίτηση των πολιτών για Αλήθεια, Δικαιοσύνη και Ευθύνη".

Σήμερα αισθάνομαι την ανάγκη να επιστρέψω σε εκείνα τα λόγια, όχι για να τα αναθεωρήσω, αλλά γιατί δυστυχώς θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που έκρυβαν μέσα τους.

Στην υπόθεση των Τεμπών στήριξα(μεταξύ άλλων) ως τεχνικός σύμβουλος & την τότε πρόεδρο του Συλλόγου θυμάτων , στον αγώνα όλων των συγγενών για την αλήθεια στην υπόθεση αυτή.

Την στηρίξαμε ως τεχνική ομάδα, επιστημονικά, ηθικά , όχι γιατί αναζητούσαμε ρόλο, θέση ή επιρροή, αλλά γιατί πιστεύαμε ότι εκφράζει ένα αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για Δικαιοσύνη και αλήθεια, όπως αυτό εκφράστηκε από τα εκατομμύρια των Πολιτών που διαδήλωναν στους δρόμους.

Και όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία πολιτικού φορέα, πιστεύοντας και εγώ ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το μήνυμα που έστειλαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους της Ελλάδας, δήλωσα παρόν χωρίς καμία φιλοδοξία ή προσωπική επιδίωξη.

Όχι για να δημιουργηθεί άλλο ένα ακόμη κόμμα, αλλά να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό-πραγματικό Κίνημα Πολιτών, όπως ήταν η απαίτηση του κόσμου, ενάντια στην σήψη και την διαφθορά του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος

Ένα κίνημα που θα αποτελούσε συνέχεια εκείνου του μεγάλου λαϊκού ξεσηκωμού που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία των Τεμπών και κορυφώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025.

Ένα κίνημα όμως που δεν θα ανήκε σε πρόσωπα, δεν θα διοικούνταν από αυλές και αυλικούς, δεν θα λειτουργούσε με όρους μηχανισμών, αποκλείοντας τις φράξιες και τους κολλητούς…

Δεν θα αναπαρήγαγε τις παθογένειες που για δεκαετίες οδήγησαν τους πολίτες στην αποστροφή απέναντι στην πολιτική.

Δυστυχώς, όσο περνούσε ο χρόνος, διαπίστωνα ολοένα και περισσότερο ότι η πορεία που ακολουθείται απέχει ουσιωδώς από εκείνη που εξαγγέλθηκε.

Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκαν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί. Ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινίσεις. Όχι από διάθεση αντιπαράθεσης. Αλλά από αίσθημα ευθύνης.

Γιατί κανένα Κίνημα Πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο.

Και όμως, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό , θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία, τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο.

Δεν υπήρξε συλλογική ποτέ επεξεργασία για κανένα θέμα , όπως δεν υπήρξε και καμία διάθεση θεσμικής συγκρότησης.

Αντίθετα, διαμορφώθηκε σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας.

Η Μαρία Καρυστιανού, ως επικεφαλής του εγχειρήματος, φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτούργησε.

Δεν αποδίδω τις παραπάνω διαπιστώσεις σε συνεργάτες, συμβούλους ή πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Οι κρίσιμες επιλογές που καθόρισαν τη φυσιογνωμία, τη δομή και τη λειτουργία του φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή ή την αποδοχή της.

Για τον λόγο αυτό, η κριτική μου αφορά πρωτίστως την πολιτική κατεύθυνση που επιλέχθηκε και την ευθύνη της ηγεσίας για αυτήν.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το Καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο.

Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα, αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου «αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα». Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με «αυλές».

Οι οργανώσεις πολιτών που αυτοβούλως συγκροτήθηκαν ανά την χώρα , αφέθηκαν να λειτουργούν χωρίς σαφείς κανόνες, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς θεσμικές εγγυήσεις συμμετοχής και χωρίς ποτέ να ζητηθεί η γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα.

Και το χειρότερο: Αντί να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.

Μια κατάσταση που όχι μόνο δεν θυμίζει Κίνημα Πολιτών, αλλά θυμίζει ακριβώς εκείνο το πολιτικό μοντέλο που υποτίθεται ότι επιχειρούσαμε να υπερβούμε. Υπάρχει όμως και μία ακόμη διάσταση που δεν μπορώ να αγνοήσω.

Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης του εγχειρήματος, δεκάδες άνθρωποι και στη συνέχεια εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.( όπως έγινε υποδειγματικά στην Κρήτη). Δημιουργήθηκαν Ομάδες Πολιτών σε πολλά μέρη της Ελλάδας , αποτελούμενες από ανθρώπους που δεν ζητούσαν ανταλλάγματα, αξιώματα ή πολιτική σταδιοδρομία.

Άνθρωποι της εργασίας, της καθημερινότητας και της προσφοράς. Άνθρωποι που πίστεψαν ότι οικοδομούμε κάτι διαφορετικό. Ότι επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα αληθινό Κίνημα Πολιτών, βασισμένο στη συμμετοχή, στη συλλογικότητα, στη διαφάνεια και στον σεβασμό της δημοκρατικής λειτουργίας.

Οι άνθρωποι αυτοί μας εμπιστεύθηκαν και μας ακολούθησαν. Επένδυσαν χρόνο, κόπο, αξιοπρέπεια και Ελπίδα. Και ακριβώς γι’ αυτό αισθάνομαι ότι έχω απέναντί τους μια ιδιαίτερη ηθική υποχρέωση.

Δεν μπορώ να τους ζητήσω να συνεχίσουν να πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουν να διαμορφώνεται.

Δεν μπορώ να τους ζητήσω να αποδεχθούν ως Κίνημα Πολιτών μια δομή που αρνείται στην πράξη τις βασικές αρχές της συμμετοχικότητας και της συλλογικής λειτουργίας, που δεν έχει απολύτως καμία σχέση από τις απαιτήσεις και προσδοκίες του κόσμου που το διεκδίκησε.

Και κυρίως δεν μπορώ να σιωπήσω όταν βλέπω ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιοτελώς να αισθάνονται σήμερα απογοήτευση & πικρία απέναντι στις προσδοκίες που οι ίδιοι επένδυσαν.

Τους οφείλω την αλήθεια, όπως τους όφειλα την αλήθεια από την πρώτη ημέρα.Με τα παραπάνω δεν καταγράφω προσωπική πικρία, αλλά τα καταγράφω με θλίψη.

Γιατί όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής.

Μάθαμε να λειτουργούμε με όρους ευθύνης γιατί δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για αλήθεια. Δεν μας ένωσε η φιλοδοξία ,αλλά μας ένωσε η απαίτηση για Δικαιοσύνη.

Και γι’ αυτό δεν μπορώ να αποδεχθώ και να ανεχθώ ότι ένα Κίνημα που γεννήθηκε από την απαίτηση των πολιτών για Δημοκρατία , αρνείται να εφαρμόσει τη Δημοκρατία στο εσωτερικό του.

Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα Κίνημα που επικαλείται τη Διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες.

Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα Κίνημα που γεννήθηκε ως έκφραση της κοινωνίας θα μετατρέπεται σταδιακά σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα.

Προσωπικά, αισθάνομαι ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορώ να συμπράξω. Μίλησα όταν έπρεπε να μιλήσω και πρότεινα όταν έπρεπε να προτείνω.

Προειδοποίησα όταν έπρεπε να προειδοποιήσω και παρέμεινα παρών όσο υπήρχε η ελπίδα ότι η πορεία μπορούσε να διορθωθεί, αλλά μάταια.

Για να μπορώ αύριο να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που με εμπιστεύθηκαν και πορευτήκαμε για λίγο μαζί…

Για τον λόγο αυτό δηλώνω ότι αποσύρω την όποια στήριξή μου από τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα.

Δεν αναγνωρίζω σε αυτόν τον φορέα ,τα χαρακτηριστικά ενός Κινήματος Πολιτών όπως εκείνου που οραματιστήκαμε και παρουσιάσαμε στους πολίτες.

Η απόφασή μου αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός προσώπου, αλλά αφορά αποκλειστικά τη διαπίστωσή μου για τον τρόπο συγκρότησης, λειτουργίας και πολιτικής εξέλιξης του εγχειρήματος

Ταυτόχρονα, δηλώνω ξεκάθαρα ότι παραμένω δίπλα στους ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί μας όλο αυτό το διάστημα και που τίμησαν με την παρουσία, τη δουλειά, το ήθος και την ανιδιοτέλειά τους αυτή την προσπάθεια.

Πάνω απ’ όλα όμως, παραμένω ανυποχώρητα εκεί όπου βρισκόμουν από την πρώτη ημέρα: Στον καθαρό αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση των Τεμπών, μαζί με την τεχνική μας ομάδα. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα το επιστημονικό μας έργο για τη μνήμη των θυμάτων και την αξιοπρέπεια των οικογενειών τους.

Οι αρχές που μας έφεραν εδώ εξακολουθούν να είναι ζωντανές, και όσο παραμένουν ζωντανές, ο δικός μας δρόμος θα παραμένει ανοιχτός.

Αποχωρώ μόνο από μια πολιτική κίνηση που δεν με εκφράζει, όπως πλέον δεν εκφράζει την πλειοψηφία όλων όσων πιστέψαμε σε αυτήν».

{https://www.facebook.com/vasilios.kokotsakis/posts/pfbid0nrjHxarV9pUYfrGjM6DDVATSfFDK9BxJkXinxvnbhmhDK1VaRCD3PEsvvrb7FMQSl}

Παπανικολάου: Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες

Τους λόγους για την αποχώρησή του από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Πτέραρχος ε.α., Αθανάσιος Παπανικολάου, τονίζοντας ότι δεν διαπίστωσε τη λειτουργία συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών που θεωρεί απαραίτητες για ένα πολιτικό εγχείρημα.

Όπως ανέφερε, η εμπλοκή του είχε αρχικά εκφραστεί σε μια δημόσια στήριξη μέσω βίντεο που αφορούσε κυρίως τα εθνικά θέματα. «Εγώ απλά έστειλα ένα βίντεο στήριξης αναφορικά με τα εθνικά θέματα, θεωρώντας και προσδοκώντας ότι αυτά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ξεκινάει η κυρία Καρυστιανού. Στην πορεία διαπίστωσα ότι σε αυτό που λέμε κίνημα δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν κλήθηκα ποτέ, δεν συμμετείχα ποτέ σε κάποια οργάνωση, δεν ήμουν μέλος. Περίμενα το κόμμα να είναι έτοιμο, να έχει πρόγραμμα, γραφεία, κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία και πολιτικό συμβούλιο. Ένα κίνημα περίμενα να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει δύο φορές με τη Μαρία Καρυστιανού πριν από την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, ζητώντας ενημέρωση για τις θέσεις του στα εθνικά ζητήματα, χωρίς όμως να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Ρώτησα την κυρία Καρυστιανού ποια είναι η γραμμή για τα εθνικά θέματα. Η απάντηση ήταν “θα ενημερώσουμε”. Το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά. Είδα ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση και καμία σαφής τοποθέτηση. Εγώ δεν έβγαινα να μιλήσω γιατί δεν ήξερα τι να πω», σημείωσε.

Ο Πτέραρχος ε.α. τόνισε ότι, όταν διαπίστωσε πως το εγχείρημα δεν εξελισσόταν όπως ο ίδιος θεωρούσε σωστό, αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή του, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη της αρχικής επιλογής του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhurrn3xjup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Διπλή αποχώρηση από την Κρήτη: «Ο τρόπος λειτουργίας δεν συνάδει με τις προσωπικές μας αξίες»

Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου ε.α., Αθανάσιου Παπανικολάου, ακόμα δύο στελέχη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είπαν «αντίο» στο νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το Cretalive.gr, για τους Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη από τις Μοίρες και Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, οι οποίοι ήταν και μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης του κινήματος.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση «γνωστοποιούμε την απόφασή μας να αποχωρήσουμε από την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης για το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στην κοινωνία και την πίστη σε κοινές αρχές. Ωστόσο, η εξέλιξη των πραγμάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο, δεν συνάδουν πλέον με τις προσωπικές μας αξίες και το ήθος με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συλλογική δράση. Για εμάς, η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει πάντα ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό. Ταυτιζόμαστε με την απόφαση του κ. Κοκοτσάκη και τον ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα».

Βαμβακάς: Δεν είναι επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων

Η τελευταία αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ακούει στο όνομα, Κώστας Βαμβακάς. Ο πρώην αθλητής και προπονητής στίβου έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στο Facebook, ότι αποχωρεί από τον νεοσύστατο πολιτικό φορέα, στον οποίο συμμετείχε ως μέλος του Κεντρικού Οργανωτικού.

Ο Κώστας Βαμβακάς εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του, επισημαίνοντας ότι επέλεξε να μιλήσει έπειτα από αυτό που χαρακτηρίζει ως «συντονισμένη επίθεση αποδόμησης» σε βάρος του Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος αποχώρησε επίσης από το κόμμα.

Ο Κώστας Βαμβακάς υποστήριξε πως παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τα σχετικά αιτήματα προς την ηγεσία η οργανωτική ομάδα δεν κλήθηκε ποτέ να επιχειρηματολογήσει για τις προτάσεις της.

Στην ανάρτησή του άφησε επίσης αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του εγχειρήματος, επισημαίνοντας πως: «δεν είναι επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για την χάραξη της πολιτικής στα μείζονα θέματα που σήμερα ταλανίζουν την χώρα».

«Η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όπως εντάχθηκε αθόρυβα στην προσπάθεια, έτσι και αποστασιοποιείται διακριτικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Δεν θα έκανα αυτή την δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσακη. Τον Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν δύο μήνες τον γνώριζα όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως έναν πρωτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν δύο χρόνια με αφορμή το μπάζωμα και την συγκάλυψη του εγκλήματος.

Όμως εδώ και δύο μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος Ελπίδα για την δημοκρατία που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Σε αυτούς τους δύο μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος τον πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος, με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο, πολιτικών οργάνων στην βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για την χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως το αρμόδιο όργανο.

Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ δεν είναι επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για την χάραξη της πολιτικής στα μείζονα θέματα που σήμερα ταλανίζουν την χώρα. Ας είναι, έτσι και αλλιώς στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο.

Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμαι».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j9hHDXnFC6zLyK153TKfJTBsm2fi7JfSRK33jsoEf9ghXknbicjFkPc3GcfhBhLKl&id=100009141859071}

Καρυστιανού για αποχωρήσεις: Τα κίνητρά μας είναι αγνά, όχι δόλια και υποχθόνια

Στον απόηχο των αποχωρήσεων από το κόμμα της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η Μαρία Καρυστιανού πήρε θέση με μια αιχμηρή ανάρτηση κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του εγχειρήματος. Στην ανάρτησή της, η επικεφαλής του κόμματος υποστήριξε ότι το κόμμα βρίσκεται στο στόχαστρο επιθέσεων, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα και αναφορές σε «λάσπη», «συκοφαντίες» και «πρόθυμους» που επιχειρούν να πλήξουν την πορεία του πολιτικού σχηματισμού.

Στο ίδιο μήνυμα, η ίδια έκανε λόγο για επιθέσεις από ένα «βολεμένο και διεφθαρμένο σύστημα», το οποίο ενοχλείται από την απήχηση που φαίνεται να αποκτά το νέο πολιτικό εγχείρημα. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων «Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν την διχόνοια.Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.» Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το κόμμα παραμένει ενεργό και προσηλωμένο στους στόχους του, στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς τα μέλη παρά τις εσωτερικές αναταράξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής! Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί! Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά! Οι πολίτες καταλαβαίνουν! Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται! Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν την διχόνοια.

Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους. Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση. Επιτέλους! Μαζί για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη!!».

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/pfbid05wA65oSjy5x8qS2LpF1aCdcTS75FMNkkcLyNgvrhpecPP2KNtXBhzCcWxB1CC4QRl}

Το κόμμα απαντά με ανακοίνωση του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου

Στον απόηχο των αποχωρήσεων, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία απαντά με τη συγκρότηση προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου, κάτι που ισχύει και σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα όργανα του κόμματος. «Τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη να δώσουν τις προσεχείς πολιτικές μάχες και να οργανώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν με το πρώτο Συνέδριο του Κινήματος», ανέφεραν σχετικά πηγές του κόμματος.

Επίσης, ικανοποιητικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εγγραφές στην ιστοσελίδα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.