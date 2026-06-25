«Η εξέλιξη των πραγμάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο, δεν συνάδουν πλέον με τις προσωπικές μας αξίες», αναφέρουν Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης και Αγγελική Λενακάκη.

Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου ε.α., Αθανάσιου Παπανικολάου, ακόμα δύο στελέχη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»είπαν «αντίο» στο νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το Cretalive.gr, για τους Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη από τις Μοίρες και Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, οι οποίοι ήταν και μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης του κινήματος.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση «γνωστοποιούμε την απόφασή μας να αποχωρήσουμε από την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης για το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στην κοινωνία και την πίστη σε κοινές αρχές. Ωστόσο, η εξέλιξη των πραγμάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο, δεν συνάδουν πλέον με τις προσωπικές μας αξίες και το ήθος με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συλλογική δράση. Για εμάς, η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει πάντα ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό. Ταυτιζόμαστε με την απόφαση του κ. Κοκοτσάκη και τον ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα».

Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες»

Τους λόγους για την αποχώρησή του από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Πτέραρχος ε.α., Αθανάσιος Παπανικολάου, τονίζοντας ότι δεν διαπίστωσε τη λειτουργία συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών που θεωρεί απαραίτητες για ένα πολιτικό εγχείρημα.

Όπως ανέφερε, η εμπλοκή του είχε αρχικά εκφραστεί σε μια δημόσια στήριξη μέσω βίντεο που αφορούσε κυρίως τα εθνικά θέματα. «Εγώ απλά έστειλα ένα βίντεο στήριξης αναφορικά με τα εθνικά θέματα, θεωρώντας και προσδοκώντας ότι αυτά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ξεκινάει η κυρία Καρυστιανού. Στην πορεία διαπίστωσα ότι σε αυτό που λέμε κίνημα δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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«Δεν κλήθηκα ποτέ, δεν συμμετείχα ποτέ σε κάποια οργάνωση, δεν ήμουν μέλος. Περίμενα το κόμμα να είναι έτοιμο, να έχει πρόγραμμα, γραφεία, κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία και πολιτικό συμβούλιο. Ένα κίνημα περίμενα να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει δύο φορές με τη Μαρία Καρυστιανού πριν από την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, ζητώντας ενημέρωση για τις θέσεις του στα εθνικά ζητήματα, χωρίς όμως να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Ρώτησα την κυρία Καρυστιανού ποια είναι η γραμμή για τα εθνικά θέματα. Η απάντηση ήταν “θα ενημερώσουμε”. Το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά. Είδα ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση και καμία σαφής τοποθέτηση. Εγώ δεν έβγαινα να μιλήσω γιατί δεν ήξερα τι να πω», σημείωσε.

Ο Πτέραρχος ε.α. τόνισε ότι, όταν διαπίστωσε πως το εγχείρημα δεν εξελισσόταν όπως ο ίδιος θεωρούσε σωστό, αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή του, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη της αρχικής επιλογής του.

Αναφερόμενος τέλος στις πολιτικές του θέσεις, σημείωσε ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής βρίσκονται «πολύ κοντά» στις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα συμμετείχε σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

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