Ποιες θέσεις αδειάζουν - Ποιος ο πρώτος υποψήφιος.

Τουλάχιστον πέντε από τις έξι θέσεις στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. αναμένεται να αδειάσουν.

Ειρήνη Αγαπηδάκη και Γιώργος Σταμάτης αποφάσισαν να δώσουν την μάχη του σταυρού. Οι Χρήστος Στυλιανίδης, Ιωάννα Λυτρίβη και Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται να πολιτευτούν. Και μένει ερωτηματικό για τον Θ. Σκυλακάκη.

Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν αρκετές θέσεις τις οποίες μπορεί να υποσχεθεί ο πρωθυπουργός σε λίγους αλλά εκλεκτούς. Με τον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη να είναι σίγουρα ο ένας υποψήφιος.

Λ.Ι.