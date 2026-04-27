Το περιστατικό προβληματίζει δεδομένου ότι σε ένα μήνα εκκινεί η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026.

Αποκαρδιωτικές εικόνες καταγράφηκαν στο σχολικό συγκρότημα του Ακρωτηρίου στα Χανιά, όπου αίθουσες του ΓΕΛ πλημμύρισαν λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των Πανελληνίων 2026 σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς αφορά δεκάδες υποψηφίους που βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Η κατάσταση των υποδομών επανέρχεται στο προσκήνιο, με καταγγελίες για ελλιπή συντήρηση και καθυστερημένες παρεμβάσεις.

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι τέτοια γεγονότα δημιουργούν επιπλέον πίεση στους μαθητές, σε μια περίοδο όπου η σταθερότητα του σχολικού περιβάλλοντος θεωρείται κρίσιμη για την προετοιμασία των εξετάσεων. Την κατάσταση έφερε στο φως ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων, κ. Χρήστος Μπέλμπας, καταγγέλλοντας την ανεπάρκεια των υποδομών.