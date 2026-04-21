«Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί» ξεσπά στο Dnews η πρόεδρος του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άντα Παραφόρου.

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό με πτώση ταβανιού σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών. Σύμφωνα με την καταγγελία και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αυτή τη φορά τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου κατέρρευσε τμήμα από το ταβάνι στις τουαλέτες και μάλιστα την ώρα που το σχολείο ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Το συμβάν προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα καθώς θα μπορούσε να είναι μαθητής στο χώρο την ώρα και της κατάρρευσης και να καταπλακωθεί από τα μπάζα. Όπως τονίζει η πρόεδρος του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άντα Παραφόρου από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι σήμερα, 21/4/2026, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα σημειώθηκε κατάρρευση σοβάδων, με αποτέλεσμα να γεμίσει ο χώρος μπάζα και θραύσματα. Από καθαρή τύχη, τη στιγμή του περιστατικού δε βρίσκονταν μαθητές στον χώρο, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η κατάσταση των σχολικών υποδομών συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία.Οι ευθύνες του Δήμου Αθηναίων είναι σαφείς, καθώς η συντήρηση και η εποπτεία των σχολικών κτιρίων αποτελούν βασική του αρμοδιότητα. Η χρόνια υποχρηματοδότηση από την κυβέρνηση της ΝΔ, οι καθυστερήσεις σε απαραίτητες επισκευές και η απουσία ουσιαστικών ελέγχων δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Μάλιστα η κα Παραφόρου τονίζει εμφατικά ότι το σημερινό συμβάν αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα χρόνια προβλήματα συντήρησης που αντιμετωπίζουν πολλές σχολικές μονάδες, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη.«Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών, τον πλήρη έλεγχο της καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων και τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης» καταλήγει.