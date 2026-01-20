Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου για να προχωρήσουν οι επισκευές και να δοθεί λύση στο πρόβλημα της στέγασης των τριών αιθουσών που κρίθηκαν ακατάλληλες.

Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας έχει προκύψει στο Δημοτικό Σχολείο Καπανδριτίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μετά από αυτοψία πολιτικού μηχανικού διαπιστώθηκε ότι η στέγη του κτιρίου όπου στεγάζονται τα τμήματα Γ1 και Γ2 χρήζει άμεσης επισκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης τμημάτων της.

Ως αποτέλεσμα, οι δύο αίθουσες κρίθηκαν ακατάλληλες προς χρήση, με 35 μαθητές να βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς ασφαλή χώρο διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους γονείς, η Διεύθυνση του σχολείου είχε αποστείλει σχετική πρόσκληση προς τον Δήμο εδώ και δύο μήνες, ωστόσο η έγγραφη απάντηση για την επικινδυνότητα της στέγης δόθηκε μόλις τώρα. Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρείται η προφορική ενημέρωση από τους αρμόδιους, σύμφωνα με την οποία οι επισκευαστικές εργασίες μετατίθενται για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι γονείς ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή καθώς και σχεδιασμό ώστε να μην χαθούν μαθήματα και να κυλήσει όσο το δυνατόν ομαλά η χρονιά για τους μαθητών των επηρεαζόμενων τάξεων καθώς έμειναν από την μια στιγμή στην άλλη «άστεγοι» με τις μέχρι τώρα προτεινόμενες λύσεις να αποτελούν «μπάλωμα» και τους μαθητές να στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους μέχρι να βρεθεί λύση. Όπως καταγγέλλουν χαρακτηριστικά «η μόνη προσωρινή λύση που έχει τεθεί στο τραπέζι από τον Σύλλογο Διδασκόντων είναι η φιλοξενία του ενός τμήματος στον χώρο της βιβλιοθήκης και του άλλου στον χώρο της τραπεζαρίας του ολοήμερου, λύση που χαρακτηρίζεται ως πρόχειρη και ανεπαρκής.»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων τονίζει ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, οι γονείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, επιδιόρθωση της στέγης χωρίς καθυστερήσεις και ασφαλείς κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας για όλους τους μαθητές. «Οι γονείς δεν θα μείνουμε σιωπηλοί όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών», επισημαίνουν, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις παρεμβάσεις τους αν δεν δοθεί άμεσα λύση.

Σε δηλώσεις της στο Dnews η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελένη Διονυσοπούλου καταγγέλλει ότι «όλα ξεκίνησαν στις 11 Νοεμβρίου όταν αποκολλήθηκε φωτιστικό από το ταβάνι της τάξης. Η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε ως όφειλε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το είδαν οι τεχνικοί και ανέφερε ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην σκεπή, καθώς το κτίριο είναι παλιό οπότε χρήζει επισκευής. Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι δεν μπορούν να μπουν υλικά στο προαύλιο και γενικότερα εφόσον το σχολείο είναι σε πλήρη λειτουργία δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι επιβεβλημένες επισκευές οπότε προφορικά μας είπαν ότι δεν υπάρχει ζήτημα άμεσης επισκευής και ότι δεν κινδυνεύει κανείς. Η κατάσταση συνεχίστηκε με τα μαθήματα να γίνονται κανονικά στις τάξεις ενόσω η διεύθυνση του σχολείου ανέμενε να φτιαχτεί το πρόβλημα.

Ούσα πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και θέλοντας να έχω απόλυτη διασφάλιση ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί εφόσον έχει διαπιστωθεί τέτοιο πρόβλημα στο ταβάνι πίεσα να δοθούν γραπτές απαντήσεις και εγγυήσεις ασφαλείας από την Τεχνική Υπηρεσία και να μην αρκεστούμε σε προφορικές διαβεβαιώσεις. Μετά τα Χριστούγεννα και το άνοιγμα των σχολείων, οι έντονες βροχές των περασμένων εβδομάδων δημιούργησαν εκ νέου πρόβλημα καθώς υποχώρησαν σοβάδες, ξεκόλλησαν πάλι τα φωτιστικά παρά τις δεσμεύσεις ότι η ζημιά είχε αποκατασταθεί.

Σήμερα, το ταβάνι κοντεύει να πέσει, η κατάσταση είναι κρίσιμη και δεν ξέρουμε τι ακριβώς υπάρχει κάτω από τη στέγη λόγω παλαιότητας λάβαμε την αυτοψία που κρίνει τις δύο τάξεις ακατάλληλες χωρίς να προσφέρεται λύση για τη στέγαση των μαθητών. Πέραν των δύο τάξεων Γ1 και Γ2 πρόβλημα εντοπίζεται με πτώση σοβά και σε άλλη μια αίθουσα με την κατάσταση να μην είναι τόσο πιεστική.

Όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στο να έχει τοποθετηθεί η μια επηρεαζόμενη τάξη σε μια αίθουσα που την είχαμε για να ζεσταίνουμε το φαγητό για το Ολοήμερο και η οποία είναι χωρίς παράθυρα και εξαερισμό με τους μαθητές να στριμώχνονται για να γίνουν τα μαθήματα και η έτερη τάξη να φιλοξενείται στην αίθουσα πληροφορικής οπότε αυτομάτως τα μαθήματα Πληροφορικής των λοιπών μαθητών δεν γίνονται μέχρι νεοτέρας. Τέλος έχουμε και την τρίτη επηρεαζόμενη ταξη που κάνει μάθημα στην είσοδο του σχολείου όπου εκεί γίνεται η διέλευση των μαθητών και δεν υπάρχει θέρμανση. Σημειωτέον και στις τρεις αυτές πρόχειρες τάξεις δεν υπάρχει πίνακας. Απαντήσεις από τον Δήμο δεν έχουμε λάβει για το πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα αλλά δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας»

Η απάντηση του Δήμου Ωρωπού

«Ο Δήμος Ωρωπού, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, ενημερώνει ότι έχει προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το ζήτημα που έχει παρουσιαστεί στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Καπανδριτίου. Στις 18 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η στέγη του κτιρίου χρήζει εκτεταμένης ανακατασκευής. Για λόγους ασφάλειας κρίθηκε ότι οι απαιτούμενες εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα επισκευάστηκαν άμεσα τα φωτιστικά σώματα που παρουσίαζαν πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2025, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από την οροφή του κτιρίου, γεγονός που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του προβλήματος και οδήγησε σε νέα επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Στις 12 Ιανουαρίου 2026, ο Δήμος Ωρωπού ενημερώθηκε με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 572/12-01-2026) και, σε άμεση ανταπόκριση, στις 15 Ιανουαρίου 2026, απέστειλε επίσημη απαντητική επιστολή (αρ. πρωτ. 586/15-01-2026), μετά από αυτοψία πολιτικού μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικά τα πορίσματα των αυτοψιών και οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Την 15η Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκε νέα αυτοψία από την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της στέγης παραμένει αμετάβλητη, ωστόσο λόγω της απρόβλεπτης εξέλιξης των καιρικών φαινομένων επισημάνθηκε ο κίνδυνος αποκόλλησης τμημάτων της οροφής σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης. Για λόγους πρόληψης και με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού πρότεινε τη μεταστέγαση των μαθητών από τη συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας, έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες στη στέγη και την οροφή.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αίθουσας που χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη δρομολογήσει την άμεση αντιμετώπισή του, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία συντήρησης σχολικών κτιρίων. Ο Δήμος Ωρωπού παραμένει σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τη σχολική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα ζητήματα που έχουν στο επίκεντρο τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα δεν προσφέρονται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και οφείλουν να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνεργασία από όλους.»

