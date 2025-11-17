Ο Δήμος Περάματος «βάζει λουκέτο» και προχωρά σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τις ασφυκτικές συνθήκες στα σχολεία που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ΕΠΑΛ Περάματος τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, όταν μέρος του ταβανιού κατέρρευσε μέσα σε σχολική αίθουσα. Η κατάρρευση ευτυχώς συνέβη εκτός ωραρίου μαθημάτων, όμως έφερε ξανά στο προσκήνιο την επικίνδυνη κατάσταση των σχολικών κτιρίων στην περιοχή.

Το γεγονός αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τον Δήμο Περάματος, ο οποίος προχωρά σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας ότι η Πολιτεία έχει αφήσει τους δήμους να διαχειρίζονται μόνοι τους ένα σύστημα Παιδείας «χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό και με σχολεία δεκαετιών που καταρρέουν».

«Η κατάσταση δεν πάει άλλο» – Η σκληρή ανακοίνωση του Δήμου

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος τονίζει: «Η Πολιτεία στραγγαλίζει τους Δήμους. Δεν γίνεται Δήμοι χωρίς πόρους και προσωπικό να συντηρούν σχολεία και σύστημα Παιδείας. Η κατάσταση δεν πάει άλλο». Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, επισημαίνεται ότι το σύνολο των ευθυνών για τις σχολικές εγκαταστάσεις μεταφέρθηκε στους δήμους, χωρίς όμως την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα: υπερήλικα κτίρια, ελλείψεις προσωπικού, εκκρεμείς άδειες, απλήρωτες ΔΕΚΟ παλαιών ετών, και καθολική αδυναμία αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων. Ο Δήμος Περάματος περιγράφει μια εικόνα διάλυσης με υποδομές απαρχαιωμένες, με τούρκικες τουαλέτες, ανεπαρκή θέρμανση και αίθουσες που εμφανίζουν ρωγμές και φθορές. Τεράστιες οικονομικές ανάγκες για συντηρήσεις, χωρίς αντίστοιχη επιχορήγηση. Καθυστερήσεις στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας. Μη αποστολή σχολικών γευμάτων, παρά το ότι η χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες. Έλλειψη σχολικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα παιδιά – ακόμη και ειδικών σχολείων – να μετακινούνται με αστικά ή με ταξί με προσωπικό κόστος για τις οικογένειες. Απουσία σχολικών τροχονόμων και ελλιπής φύλαξη. Απαρχαιωμένες αυλές και παιδικές χαρές, που παραμένουν ασυντήρητες. Τεράστιοι διαγωνισμοί προμηθειών, που οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν. Έλλειψη ακόμη και οικοδομικών αδειών για κτίρια, λόγω της μετάβασης από τον ΟΣΚ στον ΚΤΥΠ. Νέες απαιτήσεις πυρασφάλειας και προσεισμικών ελέγχων που οι δήμοι αδυνατούν να καλύψουν.

«Δεν γίνεται να μιλάμε για έξυπνες διαβάσεις όταν τα σχολεία είναι 100 ετών»

Ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος δήλωσε: «Τι να τις κάνουμε τις έξυπνες διαβάσεις όταν τα σχολεία είναι απαρχαιωμένα. Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες τρέχουν να προλάβουν προκηρύξεις, ενώ θα έπρεπε να μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα στα σχολικά κτίρια που χρειάζονται κατεπείγουσες εργασίες».

Ο Δήμος ζητά έκτακτες επιχορηγήσεις στους υποστελεχωμένους ΟΤΑ, νομοθετικές ρυθμίσεις για γρηγορότερες διαδικασίες έργων και προμηθειών. Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών, καθαριστριών και σχολικών τροχονόμων. Ευελιξία από την Περιφέρεια στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών. Τέλος υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να ενεργήσει άμεσα για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της σχολικής χρονιάς και – πάνω από όλα – η ασφάλεια των μαθητών.