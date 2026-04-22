«Δεν θα ανεχτούμε να παίζουν με τη ζωή και την υγεία των παιδιών μας» διαμηνύει η Ένωση Συλλόγων Γονέων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας.

Η χθεσινή πτώση μεγάλου μέρους του ταβανιού στις τουαλέτες του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και οι πρωτοφανείς εικόνες από μπάζα που έσπασαν νιπτήρα αποτέλεσαν την σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι των γονιών της 7ης Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Όπως μαρτυρούν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός μαθητή καθώς το συμβάν έγινε εν ώρα σχολείου που κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρχει παιδί στο χώρο των τουαλετών.

Οι γονείς εκφράζουν εντονη ανησυχία και οργή για τα τεκταινόμενα, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στις σχολικές υποδομές και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα καταγγέλλουν ότι η κατάσταση του εν λόγω σχολικού κτιρίου χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες φθορές, οι οποίες, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Περιγράφουν προβλήματα όπως αποκολλήσεις σοβάδων, φθαρμένα σημεία σε κοινόχρηστους χώρους, παλιές και ταλαιπωρημένες υποδομές, καθώς και σημεία του κτιρίου που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας.

«Ως πότε θα ανεχόμαστε σχολεία παγίδες θανάτου;»

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 7ης Κοινότητας Δήμου Αθηναίων όπου τονίζεται ότι «οι φωτογραφίες από τις τουαλέτες του 16ου Δημοτικού σχολείου μας γεμίζουν οργή και αγανάκτηση γιατί επιβεβαιώνουν ότι τα σχολεία των παιδιών μας έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου.

Το ίδιο σχολείο που στις 27/1 έκλεισε γιατί στο πλημμυρισμένο λεβητοστάσιο διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, σήμερα λειτουργεί στις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες που καταγράφουν οι φωτογραφίες που δίνουμε στη δημοσιότητα. Σοβάδες κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μαθητών και εκπαιδευτικών στο κλιμακοστάσιο και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, τα παιδιά ανεβοκατεβαίνουν φθαρμένες και σπασμένες μαρμάρινες σκάλες, προαυλίζονται σε ένα κατεστραμμένο, τσιμεντένιο προαύλιο που πλημμυρίζει όπως και το λεβητοστάσιο - αυτό ακόμα και όταν δεν βρέχει. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα στα παμπάλαια και ασυντήρητα σχολεία της Αθήνας για τα οποία ο Δήμος της Αθήνας αρνείται να δημοσιοποιήσει ακόμα και τα πορίσματα του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου.»

Κάνουν λόγο για «σχολεία παγίδες θανάτου» ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις, τεχνική αυτοψία από μηχανικούς του Δήμου Αθηναίων και πλήρη έλεγχο στατικότητας και ασφάλειας. Οι γονείς επισημαίνουν ότι έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας παρεμβάσεις και συντήρηση, χωρίς να έχουν δοθεί ολοκληρωμένες λύσεις. Τονίζουν ότι η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και δεν μπορεί να τίθεται σε διαπραγμάτευση.

«Νέα Τέμπη με θύματα μαθητές;»

Μάλιστα σε αιχμηρό τόνο σημειώνουν ότι «Δήμος και Κυβέρνηση είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι η ζωή και η υγεία χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών μπαίνει καθημερινά σε κίνδυνο. Είναι όλοι τους υπεύθυνοι για τα "νέα Τέμπη" που καραδοκούν καθημερινά ακόμα και μέσα στα σχολεία των παιδιών μας. Μην τολμήσουν να ξεστομίσουν δικαιολογίες για έλλειψη χρημάτων. Μην διανοηθούν να κρυφτούν πίσω από την συζήτηση περί διαδικασιών και αρμοδιοτήτων. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η ΔΙΠΕ Α'Αθήνας, που εδώ και μήνες αγνοεί το αίτημα της Ένωσης Γονέων για συνάντηση αναφορικά με τα θέματα της επικινδυνότητας και της ανεπάρκειας των σχολικών υποδομών, θα κάνει τουλάχιστον τις αναγκαίες παρεμβάσεις προς το Δήμο ώστε να διασφαλίσει τις συνθήκες που απαιτούνται για να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν θα ανεχτούμε να παίζουν με τη ζωή και την υγεία των παιδιών μας. Γιατί τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα . Γιατί η ζωή τους δεν είναι εμπόρευμα να το κοστολογούν.»

Εκπαιδευτικοί Α Σύλλογος Αθηνών: Δεν θα συνηθίσουμε τον κίνδυνο και τη λογική του «πάμε κι όπου βγει»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση των εκπαιδευτικών του Α Συλλόγου Αθηνών που σχολιάζουν σε ανακοίνωσή ότι «Δεν πρόκειται για «ατυχές συμβάν». Πρόκειται για προαναγγελθέντα κίνδυνο. Τα σχολεία μας λειτουργούν καθημερινά με σοβαρές ελλείψεις σε συντήρηση, με παλαιωμένες εγκαταστάσεις και χωρίς ουσιαστικό προληπτικό έλεγχο. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη – και όχι στην ευθύνη της πολιτείας.

Με δεδομένη την παλαιότητα των σχολικών κτιρίων και την απόλυτη προτεραιότητα της ασφάλειας παιδιών και εκπαιδευτικών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας, θεωρούμε ότι όλα τα προγράμματα που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Παιδείας ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ για διαδικτυακές πλατφόρμες που μόνο ζημιά κάνουν στο σχολείο, πρέπει να καταργηθούν και τα χρήματα αυτά, μαζί με όσα άλλα απαιτούνται να δοθούν άμεσα για αντισεισμικό έλεγχο, ηλεκτρολογικό έλεγχο, έλεγχο των καυστήρων, επισκευή των σημερινών σχολικών κτιρίων και την ανέγερση νέων από αποκλειστικά δημόσιο φορέα και με αποκλειστικά δημόσιες δαπάνες χωρίς την εμπλοκή των αμαρτωλών και αναποτελεσματικών Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα και οικοδόμηση νέων σχολικών κτιρίων.»

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω οι εκπαιδευτικοί απαιτούν τον πλήρη έλεγχο της στατικής επάρκειας και της ασφάλειας όλων των σχολικών κτιρίων του Συλλόγου, διακοπή κάθε επικίνδυνης «επισκευής εν ώρα λειτουργίας» που μετατρέπει τα σχολεία σε εργοτάξια και σε κάθε περίπτωση μόνιμη, επαρκή και αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Όπως τονίζουν στο Dnews «Δεν θα συνηθίσουμε τον κίνδυνο. Δεν θα αποδεχτούμε τη λογική του «πάμε κι όπου βγει». Οι ζωές των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Δεν είναι αναλώσιμες.»