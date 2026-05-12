Απόψε στις 22:00 ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026.

Δέκα χρόνια κοινής παρουσίασης της Eurovision γιορτάζουν φέτος ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου που τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στη Βιέννη.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, ο ηθοποιός και η δημοσιογράφος απολάμβαναν τον καφέ τους όταν τους έφεραν μπροστά τους μία επετειακή τούρτα για τα δέκα χρόνια παρουσίασης.

«Θα πούμε κανένα τραγούδι;», ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Buongiorno», με την Μαρία Κοζάκου να αναφωνεί: «Το Ferto να παίξει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-digma6az4wg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, λίγο νωρίτερα οι δυο τους παραχώρησαν μία σχετική συνέντευξη ενώ την ημέρα που αναχώρησαν για τη Βιέννη εκδήλωσαν τη χαρά και την ανυπομονησία τους για τον φετινό τελικό με τον Γιώργο Καπουτζίδη μάλιστα, να δηλώνει μη αντικειμενικός να κρίνει τον Akyla, καθώς είναι θαυμαστής του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-did48ans5w75?integrationId=40599y14juihe6ly}