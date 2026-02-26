Την πλατφόρμα του ενόψει του Συνεδρίου παρουσίασε ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

«Αλλαγή+» είναι η πλατφόρμα που παρουσίασε την Τετάρτη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην γραμματέας που εδώ και λίγους μήνες έσπασε τη συμμαχία του με τον Χάρη Δούκα ανοίγει «περπατησιά» μετρώντας στο Συνέδριο του Μαρτίου τις δυνάμεις του.

Ήδη ο μηχανισμός του "οργώνει" όλη τη χώρα.

Είναι φανερό πως ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που δεν ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αποτελεί διαπρύσιο υποστηρικτή της «αυτόνομη πορείας» του κόμματος, επιφυλάσσει για τον εαυτό του ρόλο "δελφίνου" της ...επόμενης γενιάς.

Αρχής γενομένης από τις προσεχείς εκλογές.

Β.Σκ.