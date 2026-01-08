Η υψηλή βαθμολογία αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Deepal S05 στην προστασία των επιβατών, των παιδιών και των ευάλωτων χρηστών που κινούνται στο δρόμο.

Η CHANGAN ανακοινώνει ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 πέτυχε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP 2025, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική αρτιότητα και τον προηγμένο σχεδιασμό ασφαλείας του οχήματος.

Το Deepal S05 συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η πλατφόρμα υψηλής αντοχής, σε συνδυασμό με το πλήρως εξελιγμένο σύστημα ADAS, το καθιστούν μία από τις πιο ασφαλείς προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Η υψηλή βαθμολογία αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Deepal S05 στην προστασία των επιβατών, των παιδιών και των ευάλωτων χρηστών που κινούνται στο δρόμο.

Κορυφαίες επιδόσεις στις τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης

Προστασία Ενήλικων Επιβατών - 94%

Το Deepal S05 διασφάλισε εξαιρετικές επιδόσεις σε εμπρόσθιες και πλευρικές συγκρούσεις, αλλά και σε ενδεχόμενα τραυματισμού αυχένα σε οπίσθιες προσκρούσεις.

Η ακαμψία της δομής, η αποδοτική απορρόφηση ενέργειας και η αποτελεσματική λειτουργία των αερόσακων συνέβαλαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινδύνου τραυματισμού.

Προστασία Παιδιών - 87%

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δυναμικές δοκιμές που αφορούν σε παιδιά και στην εργονομία εγκατάστασης καθισμάτων.

Το όχημα υποστηρίζει πλήρως i-Size συστήματα και ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection).

Προστασία Ευάλωτων Χρηστών που κινούνται στο δρόμο -78%

Το σχήμα του μπροστινού μέρους και τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος για πεζούς και ποδηλάτες συνέβαλαν σε υψηλές βαθμολογίες.

Οι μετρήσεις έδειξαν αποτελεσματική μείωση των κινδύνων σε σημεία κρούσης όπως το καπό και η βάση του παρμπρίζ.

Safety Assist - 76%

Το Deepal S05 εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων:

• Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB) για οχήματα, πεζούς & ποδηλάτες

• Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

• Ανίχνευση τυφλού σημείου

• Έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας

• Σύστημα ανίχνευσης προσοχής οδηγού

Η ύψιστη βαθμολογία 5 αστέρων από τον Euro NCAP επιβεβαιώνει την δέσμευση της CHANGAN στην ασφάλεια και την ποιότητα. Το Deepal S05 δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό SUV - είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση μετακίνησης που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και κορυφαία ασφάλεια, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων οδηγών στην Ευρώπη.