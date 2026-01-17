Ο τίτλος υποδηλώνει ότι θα είναι ένα μείγμα του καθιερωμένου ποπ-ροκ ήχου του με επιρροές από την disco.

Ο Χάρι Στάιλς επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All The Time. Disco, Occasionally», που θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια.

Η εκτελεστική παραγωγή είναι του συνεργάτη του Χάρι Στάιλς, Κιντ Χάρπουν.

Μετά από μία εβδομάδα αινιγματικών teasers και διαφημιστικών πινακίδων σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες έγραφαν «We belong together», ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσω της Columbia Records.

Ο τίτλος υποδηλώνει ότι θα είναι ένα μείγμα του καθιερωμένου ποπ-ροκ ήχου του με επιρροές από την disco.

Το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το «Harry’s House», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε όλο τον κόσμο και έγινε τριπλά πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερες από 900.000 πιστοποιημένες πωλήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χάρι Στάιλς, πρώην μέλος των One Direction, κέρδισε με το «Harry’s House» βραβείο Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς το 2023, καθώς και σε άλλες δύο. Επίσης, κέρδισε στην ίδια κατηγορία στα βραβεία Brit του 2023 και δημιούργησε το επιτυχημένο single «As It Was», το τραγούδι του με τις περισσότερες αναμεταδόσεις στο Spotify με 4,2 δισεκατομμύρια streams.