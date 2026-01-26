«Δεν είναι αποδεκτό, εν έτει 2026, εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους στην εργασία», αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Η ΓΣΕΕ εκφράζει την οδύνη της για τον τραγικό θάνατο εργαζομένων γυναικών και τον τραυματισμό συναδέλφων τους στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, μετά από ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση εκτεταμένης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

«Πρόκειται για ένα ακόμη πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα, που συγκλονίζει την κοινωνία και αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τα διαχρονικά και σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ΓΣΕΕ τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης, εις βάθος και χωρίς καμία σκιά, διερεύνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας, με ευθύνη όλων των αρμόδιων αρχών. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των θυμάτων έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια», αναφέρει ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Η Συνομοσπονδία απαιτεί:

Την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν, χωρίς καμία συγκάλυψη.

Την πλήρη διερεύνηση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου

Τη διερεύνηση, εάν η περιοχή καλύπτεται με επαρκώς στελεχωμένο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη συζήτηση των συγκεκριμένων προτάσεων της ΓΣΕΕ.

«Δεν είναι αποδεκτό, εν έτει 2026, εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους στην εργασία. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «παράπλευρη απώλεια» της παραγωγικής διαδικασίας. Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, διεκδικώντας δικαιοσύνη και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα στους χώρους εργασίας. Η απώλεια ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο. Η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών», καταλήγει η ανακοίνωση.