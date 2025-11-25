Έκπληξη στην Κατερίνα Καινούργιου έκανε ο Μάρκος Σεφερλής.

Με ευχές και δώρα έφτασε ο Μάρκος Σεφερλής στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες της Κατερίνας Καινούργιου, κράτησαν για έκπληξη στην παρουσιάστρια τον γνωστό κωμικό, ο οποίος τελικά της παραχώρησε και μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ειδικότερα, ο κωμικός μεταξύ άλλων, ανέφερε την επιθυμία του να επιστρέψει τηλεοπτικά, ενώ αποκάλυψε και μία από τις συμβουλές που έχει δώσει στο γιο του μεγαλώνοντας.

Όσα αποκάλυψε ο Μάρκος Σεφερλής

Αρχικά, ο Μάρκος Σεφερλής, αποκάλυψε αρχικά πως θα ήθελε να επιστρέψει τηλεοπτικά, μία σκέψη που βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά του: «Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehpdzyffphd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως ως επί το πλείστον, οι θεατρικές του παραστάσεις δημιουργούνται με δικά του έξοδα, ενώ αντιλαμβάνεται την αγάπη του κόσμου από τα εισιτήρια: «Αυτές τις παραγωγές που κάνω τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία», σημείωσε και σε δεύτερο χρόνο συμπλήρωσε: «Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehp7zmzpao9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, ο ίδιος, μίλησε συνοπτικά για το γιο του, τον Χάρη, αποκαλύπτοντας μία από τις συμβουλές που του έχει δώσει με την πάροδο του χρόνου: «Έχω μια πολύ ωραία γυναίκα και έναν υπέροχο γιο. Έχω πει στον γιο μου να είναι large με τις παρέες του και τις γυναίκες και δεν το λέω με την έννοια της επίδειξης», σημείωσε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε πως στον Χάρη, δεν του αρέσει να τον αναγνωρίζουν ως τον γιο του, καθώς έρχεται σε αμηχανία:

«Του Χάρη δεν του αρέσει να καταλαβαίνουν ότι είναι γιος μου. Εχθές τον σταμάτησαν για αλκοτέστ και τον κατάλαβαν αμέσως. Του είπαν: «Είσαι γιος του Σεφερλή;». Αισθάνθηκε πολύ άβολα, δεν ήξερε τι να πει. Τα κορίτσια πρέπει να τα έχουμε πάντα στα ώπα - ώπα, όπως είχα κι έχω και εγώ τη μαμά του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehp8t5qig41?integrationId=40599y14juihe6ly}