Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέσω ανακοίνωσής της κάνει γνωστό ότι ξεκινά έρευνα για την Booking προκειμένου να εξετάσει πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται η Booking.com, για πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικών κρατήσεων ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Η έρευνα της Αρχής εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο η δημοφιλής πλατφόρμα διαμορφώνει την κατάταξη των καταλυμάτων και εφαρμόζει προγράμματα προνομιακής προβολής και εκπτώσεων, δημιουργώντας ενδεχομένως εμπόδια σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Η υπόθεση θα εξεταστεί στις 28 Δεκεμβρίου 2026, με την Επιτροπή να καλείται να αποφασίσει επί των δεσμεύσεων που έχει προτείνει η Booking για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 28 Δεκεμβρίου 2026 για να εξετάσει, κατόπιν Έκθεσης της αρμόδιας Εισηγήτριας, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από την εταιρεία Booking.com B.V. («Booking») καθώς και τις προτεινόμενες από την εν λόγω εταιρεία δεσμεύσεις.

Η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, πρακτικών της Booking, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs), προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης υλοποιήθηκαν μέτρα έρευνας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις ΟΤΑsκαι σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψαν σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην ως άνω σχετική αγορά, εφαρμόζοντας μια σειρά πρακτικών που, συνδυαστικά, έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι πρακτικές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό του προεπιλεγμένου μηχανισμού κατάταξης («Default Ranking Mechanism»), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων» και του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» (εφεξής από κοινού «Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων») και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» («BSB»). Εκτιμάται προκαταρκτικά ότι μέσω του μηχανισμού της προεπιλεγμένης κατάταξης και των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα έχουν κίνητρα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σχέση με τις πλατφόρμες τρίτων επιχειρήσεων OTA.

Περαιτέρω, μέσω του BSB, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα προεπιλεγμένης κατάταξης και τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου για να διασφαλίσει ότι τα δωμάτια των εν λόγω καταλυμάτων θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας της υπό τους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πρακτικές αυτές, συνολικά θεωρούμενες, εκτιμήθηκε ότι λειτουργούν εις βάρος τρίτων επιχειρήσεων ΟΤΑ, εμπίπτουν δε στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει, και 102 ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σε συνέχεια εκτεταμένων προπαρασκευαστικών συσκέψεων με αρμόδια στελέχη της ΕΑ, η εταιρεία Booking πρότεινε την ανάληψη δεσμεύσεων προς το σκοπό παύσης της πιθανολογούμενης παράβασης. Η ΕΑ έθεσε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι προτεινόμενες από την Booking δεσμεύσεις κρίνονται ως ικανές και πρόσφορες να οδηγήσουν σε αποκατάσταση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά και στην παύση της πιθανολογούμενης παράβασης, διασφαλίζοντας την άρση των ανησυχιών για τον ανταγωνισμό με μόνιμο τρόπο.

Η ΕΑ θα εξετάσει εάν η υποβληθείσα πρόταση δεσμεύσεων της Booking είναι σύμφωνη με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων επί των πιθανολογούμενων κατά την Εισήγηση προβλημάτων ανταγωνισμού.

Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.