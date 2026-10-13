Ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι οι φορολογικές αρχές οφείλουν να προσαρμόζονται διαρκώς στις τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος τόσο στην αναθεώρηση του CRS όσο και στο νέο Πλαίσιο Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων.

Πληροφορίες για περισσότερους από 171 εκατομμύρια χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, που αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 13 τρισ. ευρώ, ανταλλάχθηκαν διεθνώς το 2024, στο πλαίσιο της συνεργασίας των φορολογικών αρχών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην 25η Συνάντηση της Ομάδας Ομοτίμων για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (APRG) του Παγκόσμιου Forum του ΟΟΣΑ, που πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η διεθνής ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Όπως επισήμανε, σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον όπου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μεταφέρονται από χώρα σε χώρα μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φορολογικές διοικήσεις δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν αποτελεσματικά όταν η πρόσβασή τους στις πληροφορίες περιορίζεται εντός των εθνικών συνόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard – CRS), το οποίο έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο συνεργασίας των φορολογικών αρχών, επιτρέποντας τη συστηματική ανταλλαγή στοιχείων για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σε διεθνές επίπεδο.

Σημαντικό μέρος των εργασιών της διεθνούς συνάντησης αφορά την επέκταση των μηχανισμών φορολογικής διαφάνειας στα κρυπτοστοιχεία και στις νέες μορφές χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

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Ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι οι φορολογικές αρχές οφείλουν να προσαρμόζονται διαρκώς στις τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος τόσο στην αναθεώρηση του CRS όσο και στο νέο Πλαίσιο Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF).

Το νέο πλαίσιο εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις φορολογικές διοικήσεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, στο οποίο έχουν ήδη προσχωρήσει περίπου 80 φορολογικές δικαιοδοσίες, με γενικό ορίζοντα έναρξης των ανταλλαγών το 2027.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης συνάντησης εξετάζεται επίσης η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των διεθνών προτύπων φορολογικής διαφάνειας.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Γραμματείας του Παγκόσμιου Forum, Maria José Garde, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η συζήτηση 20 ενοποιημένων εκθέσεων αξιολόγησης φορολογικών δικαιοδοσιών.

Οι εκθέσεις αυτές αποσκοπούν στην αποτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις του CRS και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών.

Η Maria José Garde σημείωσε ότι το Παγκόσμιο Forum διανύει μία από τις πιο εντατικές περιόδους εργασίας του, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων έχει ήδη συμβάλει στην επίτευξη σημαντικής προόδου.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επανέλαβε τη δέσμευση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης για συνεχή επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αξιοποίηση δεδομένων και στην ανάπτυξη ισχυρότερων εργαλείων φορολογικής συμμόρφωσης.

Όπως ανέφερε, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει διεθνή συνεργασία, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της τις προκλήσεις που δημιουργεί η αυξανόμενη διασυνοριακή κινητικότητα κεφαλαίων.

Η διοργάνωση της 25ης Συνάντησης του APRG στην Αθήνα αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας και της ΑΑΔΕ στη διεθνή συνεργασία για τη φορολογική διαφάνεια, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανταλλαγή οικονομικών δεδομένων και η παρακολούθηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.