Σε μείζον ζήτημα για το ελληνικό μπάσκετ και με πολιτικές πλέον διαστάσεις εξελίσσεται η καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟΚ, στρεφόμενη ευθέως κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου. Στο πολυσέλιδο κείμενο της αναφοράς, το Μαρούσι περιγράφει ένα πλέγμα καταγγελλόμενων ασυμβίβαστων ρόλων, σύγκρουσης συμφερόντων, καταχρηστικής άσκησης εξουσίας και παρεμβάσεων που –όπως υποστηρίζει– πλήττουν τον πυρήνα της αθλητικής ακεραιότητας. Ενδεικτικό της τροπής που λαμβάνει η ανοιχτή πλέον σύγκρουση, είναι πως η επίμαχη καταγγελία - αναφορά κοινοποιείται μέχρι και στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Στον πυρήνα της καταγγελίας της ΚΑΕ Μαρούσι βρίσκεται η σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με την ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Σύμφωνα με το Μαρούσι, παρότι ο Ευάγγελος Λιόλιος προχώρησε σε μεταβίβαση των μετοχών του πριν από την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ομοσπονδίας, η αποδέσμευση αυτή φέρεται να ήταν τυπική και όχι ουσιαστική. Όπως υποστηρίζεται, εξακολουθεί να διατηρεί επιρροή στη λειτουργία της ομάδας, η οποία εκτείνεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγωνιστική στρατηγική, η στελέχωση του ρόστερ και οι οικονομικές αποφάσεις.

Η καταγγέλλουσα πλευρά κάνει λόγο για «de facto» συμμετοχή στη διοίκηση της ΚΑΕ, σημειώνοντας ότι η παράλληλη άσκηση επιρροής σε μία ομάδα και η κατοχή της θέσης του προέδρου της ΕΟΚ ενδέχεται να δημιουργούν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων. Το ζήτημα αυτό συνδέεται, σύμφωνα με την καταγγελία, με την υποχρέωση ουδετερότητας που απορρέει από τον θεσμικό ρόλο του προέδρου της Ομοσπονδίας, καθώς και με την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά και σε πρόσωπα που συνδέονται με τη διοίκηση ή τη μετοχική σύνθεση της ΚΑΕ και ταυτόχρονα φέρονται να έχουν παρουσία σε όργανα της ΕΟΚ. Το στοιχείο αυτό προβάλλεται ως ενδεικτικό ενός πλέγματος σχέσεων που, κατά την καταγγελία, χρήζει διερεύνησης ως προς το κατά πόσο επηρεάζει τη διακριτότητα των ρόλων και τη λειτουργία των θεσμών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις αναφορές σε ιδιωτικές επικοινωνίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υλικό που συνοδεύει την καταγγελία. Σύμφωνα με το Μαρούσι, στις επικοινωνίες αυτές καταγράφονται συνομιλίες που αφορούν ζητήματα όπως μεταγραφικές επιλογές, αξιολόγηση παικτών, διαπραγματεύσεις συμβολαίων και γενικότερα αποφάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΚΑΕ Προμηθέας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να εκφράζει άποψη ή να δίνει κατευθύνσεις για συγκεκριμένες κινήσεις, γεγονός που ερμηνεύεται από την καταγγέλλουσα πλευρά ως ένδειξη ενεργής εμπλοκής.

Οι αναφορές αυτές, πάντως, αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων οργάνων και η αξιολόγησή τους αναμένεται να γίνει στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, το Μαρούσι υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο των επικοινωνιών ενισχύει τον ισχυρισμό περί ουσιαστικής συμμετοχής στη διοίκηση της ομάδας.

Ένα ακόμη βασικό σκέλος της καταγγελίας αφορά τη διαιτησία και τη διαχείριση σχετικών πληροφοριών. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε περιστατικό κατά το οποίο ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να γνώριζε τη σύνθεση διαιτητικής τριάδας για συγκεκριμένο αγώνα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της. Η πληροφορία αυτή, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως απόρρητη, γεγονός που, σύμφωνα με την καταγγελία, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων και τη λειτουργία των αρμόδιων επιτροπών.

Παράλληλα, η καταγγελία συνδέει το ζήτημα αυτό με συγκεκριμένους αγώνες και επιλογές διαιτητών που προκάλεσαν αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να διατυπώνονται οριστικά συμπεράσματα ως προς την αιτιώδη συνάφεια. Το Μαρούσι θέτει τα στοιχεία αυτά υπόψη των αρμόδιων αρχών, ζητώντας να διερευνηθούν στο σύνολό τους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αναφορές σε επαφές και σχέσεις με πρόσωπα που κατέχουν ρόλο στη διαιτησία. Οι επαφές αυτές παρουσιάζονται ως στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί, ιδίως σε σχέση με τη θεσμική ανεξαρτησία των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον ορισμό και την αξιολόγηση των διαιτητών.

Σε επίπεδο νομικής τεκμηρίωσης, η καταγγελία επικαλείται διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση των εμπλεκομένων να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων και να ενεργούν με γνώμονα τη διαφάνεια και την ακεραιότητα. Παράλληλα, γίνεται επίκληση του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999, που ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας του επαγγελματικού αθλητισμού και θέτει κανόνες για τη διασφάλιση της ισονομίας.

Η απάντηση Λιόλιου

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, ο Βαγγέλης Λιόλιος απάντησε σε υψηλούς τόνους, επιλέγοντας να μην μπει ωστόσο στην ουσία των επιμέρους αιτιάσεων και των σοβαρών καταγγελιών. Στη δήλωσή του είπε πως η σημερινή εικόνα του αθλήματος ενοχλεί όσους «αναπολούν εποχές του παρελθόντος».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη». Στο ίδιο ύφος πρόσθεσε ότι «ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».

