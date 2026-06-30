«Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Μητσοτάκη», είπε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

«Για μένα η πολιτική στήριξη της ΕΛΑΣ είναι αδιαμφισβήτητη και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει», δήλωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στα Παραπολιτικά 90,1, στον απόηχο της παραίτησής της από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα «δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Μητσοτάκη». Τόνισε ότι θεωρεί την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές «αδιέξοδη στρατηγική», καθώς «η πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της εκλογικής του βάσης έχει μετακινηθεί».

«Αλλαγή γραμμής μετά τις 6 Ιουνίου»

«Σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε μια κατακερματισμένη προοδευτική παράταξη είναι να μπορέσει να αναδειχθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος ο οποίος να δημιουργεί την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς είναι που φέρνει η πρωτοβουλία του Α. Τσίπρα, και για αυτό υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία, στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις 6 Ιουνίου, εκεί υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία η οποία εκφράστηκε αφενός αναγνώριση και στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλ.Τσίπρα και ταυτόχρονα είπαμε το αυτονόητο ότι για εμάς δεν μπορεί να υπάρχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Α. Τσίπρα. Δυστυχώς στις μέρες που ακολούθησαν υπήρξε αλλαγή γραμμής».

«Η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί»

Για μένα είναι μια αδιέξοδη στρατηγική αυτή, θεωρώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μετακινηθεί.

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Η πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Μητσοτάκη και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο σε έναν κόσμο που έχει αποχωρήσει από την εκλογική συμμετοχή και άρα φέρνει διεύρυνση της προοδευτικής βάσης της εκλογικής. Αυτό είναι που μπορεί να κρίνει τελικά, όταν γίνουν οι εκλογές, τη δυνατότητα να υπάρχει πολιτική ανατροπή και πολιτική αλλαγή».

«Υποστηρίζω το εγχείρημα Τσίπρα»

Υποστηρίζω το εγχείρημα του Α. Τσίπρα από εκεί και πέρα σέβομαι ότι ο ίδιος ο Α. Τσίπρας είπε ότι όποιος θέλει να στηρίξει είναι καλοδεχούμενος από εκεί και πέρα όμως ο νέος φορέας θα καθορίσει τις δικές του διαδικασίες. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει.

Είναι σαφές ότι στηρίζω αυτό το εγχείρημα γιατί θεωρώ ότι δημιουργεί μια ελπίδα που είχε θολώσει και χαθεί το προηγούμενο διάστημα να υπάρξει επιτέλους μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Και είμαι και αισιόδοξη.

Αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική γύρω από τον Αλ.Τσίπρα και μια διεύρυνση της εκλογικής προοδευτικής βάσης που να φέρει αυτή την πρωτοβουλία σε πρώτη θέση. Ο πρώτος στόχος στις εκλογές είναι η πρωτιά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο εφικτό».