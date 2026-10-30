Ατυχής η επικοινωνιακή πρωτοβουλία της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Να διαφημίσει το κοινωνικό της έργο επιχείρησε η κυβέρνηση με τις αφίσες του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Μετρό, αλλά πέτυχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: Να εξοργίσει. Οι φωτογραφίες χαμογελαστών πολιτών που παρουσιάζουν τη στήριξη που έλαβαν από το κράτος προκάλεσαν κύμα επικριτικών σχολίων και διαδικτυακής σάτιρας.

«Διαφήμιση της φτώχειας» χαρακτήρισε την πρωτοβουλία η ΕΛ.Α.Σ., διερωτώμενη γιατί η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα επιδόματα την ώρα που εκατομμύρια πολίτες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Στα κοινωνικά δίκτυα, πάλι, το σχόλιο που κυριάρχησε ήταν ότι οι πολίτες χρειάζονται αξιοπρεπείς μισθούς και όχι διαφημιστικές αφίσες με χαμογελαστούς επιδοματούχους, ενώ κυκλοφόρησαν και σατιρικές παραλλαγές της καμπάνιας με πολιτικά πρόσωπα.

Το υπουργείο οικογένειας και κοινωνικής συνοχής αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι η καμπάνια δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ, ότι συμμετείχαν εθελοντικά πραγματικοί δικαιούχοι και ότι μόνο μία από τις έξι ιστορίες αφορά επίδομα. Στόχος ήταν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, να αποκτήσει η κοινωνική πολιτική «πρόσωπο και φωνή».

Τελικά, απέκτησε η κυβέρνηση ακόμη περισσότερα συμπτώματα αλαζονείας παρουσιάζοντας το επίδομα σαν έπαθλο και τους δικαιούχους σαν ευχαριστημένους πελάτες. Ολα λάθος...

Α.