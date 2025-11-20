Στις 14 Ιουνίου 2020 κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια του Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την εταιρεία Lafarge, ο 26χρονος ακτιβιστής Βασίλης Μάγγος δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς.

Για τις 26 Νοεμβρίου διακόπηκε η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται για το κακούργημα των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία κατά του Βασίλη Μάγγου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν εκ νέου αναβολή της δίκης, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε από το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας. Έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε, σε συμπαράσταση των γονιών του Βασίλη Μάγγου ζητώντας την τιμωρία των αστυνομικών.

Υποστήριξη της κατηγορίας

Το σημαντικό στην προκειμένη δίκη είναι ότι με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών απορρίφθηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών του Βασίλη Μάγγου. Το σκεπτικό αφορά στο ότι ο Βασίλης δεν κατέθεσε μήνυση πριν τον Ιούλιο του 2020, οπότε έχασε τη ζωή του. Εάν το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο δεν κάνει δεκτή τη δήλωση που θα υποβάλλουν οι γονείς διά της δικηγόρου τους κας Α. Παπαρούσου στις 26 Νοεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι διεξαχθεί μία δίκη στην οποία λόγο θα έχουν μόνο οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι υπεράσπισης τους, δηλαδή οι έξι αστυνομικοί που κατηγορούνται για βασανιστήρια κατά του νεαρού άνδρα. Εν ολίγοις παρότι το Συμβούλιο Πρωτοδικών έκανε δεκτή την κατηγορία των βασανιστηρίων, εντούτοις δεν συνέδεσε με τα βασανιστήρια τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου.

Σπασμένα πλευρά

Συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατήγγειλε ότι υπέστη περαιτέρω κακοποίηση και βασανιστήρια. Αφέθηκε ελεύθερος αργότερα με σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων σπασμένων πλευρών.

Στις 13 Ιουλίου 2020 ο Βασίλης Μάγγος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στον Βόλο. Η νεκροψία ανέφερε ως αιτία θανάτου το οξύ πνευμονικό οίδημα, χωρίς να συνδέει ωστόσο άμεσα τον θάνατό του με τον προηγούμενο ξυλοδαρμό, παρότι οι γιατροί που τον εξέτασαν την 14η Ιουνίου 2020 διαπίστωσαν ότι έφερε σοβαρές κακώσεις στην χοληδόχο κύστη, στο ήπαρ και έφερε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά. Επίσης και στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναφέρονται οι ξυλοδαρμοί που υπέστη ο Βασίλης Μάγγος τόσο έξω από τα δικαστήρια του Βόλου όσο και στην αστυνομία που μεταφέρθηκε.

Εξάλλου και ο Συνήγορος του Πολίτη σε ειδική ετήσια έκθεσή του για την αστυνομική βία, ανέδειξε την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου, επισημαίνοντας περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας μετά από έφεση της οικογένειας Μάγγου, διέταξε συμπληρωματική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών που εμπλέκονταν στην υπόθεση.

Στις 20 Ιανουαρίου 2025 ξεκίνησε η δίκη τριών αστυνομικών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγγος, κατέθεσε ότι η σωματική και ψυχική κακοποίηση που υπέστη ο γιος του οδήγησε στον θάνατό του.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2025 το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους τρεις αστυνομικούς για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή . Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε σημαντική, καθώς έσπασε το καθεστώς ατιμωρησίας για την αστυνομική βία.

Στις 2 Απριλίου 2025 το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου αποφάσισε την παραπομπή έξι αστυνομικών για κακουργηματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και της παράνομης κατακράτησης, ανατρέποντας προηγούμενες αποφάσεις που υποβάθμιζαν τις κατηγορίες.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας και προσδιορίστηκε αρχικά για τις 5 Ιουνίου 2025, οπότε και αναβλήθηκε μετά από αίτημα συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορούμενου.