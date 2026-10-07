Και ο ανταγωνισμός των βουλευτών.

Οι αλλεπάλληλες περιοδείες του πρωθυπουργού στην Περιφέρεια δεν είναι τυχαίες. Τα σήματα που έρχονται από πολλές περιοχές της χώρας που συνιστούσαν μέχρι τώρα «Νεοδημοκρατικά κάστρα» είναι απογοητευτικά.

«Κινδυνεύουμε σε Περιφέρειες που βγάλαμε τρεις βουλευτές να βρεθούμε με έναν» λένε «γαλάζια» στελέχη που κάνουν την δική τους σφυγομέτρηση στην βάση της Ν.Δ.

Με ότι αυτό σημαίνει για τον εκνευρισμό και τον ανταγωνισμό που μπορεί να προκαλέσει στους νυν βουλευτές και στους επίδοξους νέους υποψήφιους της Ν.Δ.

Ε.Σ.