Οι «ηθικοί κανόνες» που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για όσους θέλουν να περάσουν την πόρτα του ΠΑΣΟΚ και οι παλιές, βαριές κουβέντες που έχουν πάντα ενδιαφέρον.

Με μαεστρικό τρόπο, παρά τις τρεις σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε, απέφυγε ο Νίκος Ανδρουλάκης να απαντήσει ευθέως στο αν θα δεχθεί πίσω στο ΠΑΣΟΚ όσους το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν «απέναντί» του. Τους «γενίτσαρους», για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος στο 3ο Συνέδριο του κόμματος, το 2022, λέγοντας: «Όσοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν την παράταξη από την εξουσιομανία τους, χτυπώντας την ανελέητα ως σύγχρονοι γενίτσαροι, δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία θέση ανάμεσά μας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε χθες στην ΕΡΤ πως «υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες και δεν θα τους παραβιάσουμε», τονίζοντας πως προϋπόθεση είναι «οι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτούργησαν εις βάρος της Δημοκρατίας, του ορθού λόγου».

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Νίνα Κασιμάτη, που το 2019, σε άρθρο της στο «Βήμα», έγραφε ότι το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Δεξιά οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, μάλλον περνάει τον πήχη. Για να μην πάμε ακόμη πιο πίσω, στην ανάρτησή της (την οποία μετά τον σάλο απέσυρε) μετά τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, το 2013, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι: «Κάτι μου λέει πως κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον “Μαραθώνα” της Βοστόνης. Αλλά, ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν», είχε γράψει τότε, φωτογραφίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου.

Το ίδιο, προφανώς, και η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία μόλις τον Δεκέμβριο του 2024 έλεγε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής στο παρελθόν του» και πως έγινε «κυβερνητική τσόντα» της ΝΔ το 2013-’14.

Κασιμάτη και Τζάκρη, λοιπόν, μάλλον πληρούν τις προϋποθέσεις.

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 04:41’’ του βίντεο:

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Μ. Καλ.