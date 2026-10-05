Με τον Θοδωρή Ζαγοράκη και τον Βασίλη Γκαγκάτση παρακολούθησε το χθεσινό ματς της Εθνικής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε από κοντά, χθες (4/10), την αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας της χώρας μας με την αντίστοιχη της Γερμανίας, στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είδε τη «λευκή ισοπαλία» με την οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλο, διατηρώντας, παράλληλα, ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

«Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μήνυμά του στο Instagram, «ανεβάζοντας» σχετικό βίντεο.

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