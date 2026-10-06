«Για να ηττηθεί η ΝΔ, θα δώσει τη μάχη η ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει όραμα, έχει πολιτικό προσωπικό και δεν έχει εξαρτήσεις. Και, νομίζω, ότι αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί, η χώρα μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με σεβασμό στον πολίτη και στις αγωνίες του», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews το βράδυ της Δευτέρας (5/10).

120 δόσεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της κυβερνητικής παρέμβασης για τις 120 δόσεις υπογράμμισε την αναξιοπιστία και τις παλινωδίες της Νέας Δημοκρατίας.

«Από το 2022 μιλώ για τις 120 δόσεις. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή πάρα πολλές φορές τροπολογία και η αντιμετώπιση από μέρους της κυβέρνησης ήταν πως πρόκειται για “ανοησίες του ΠΑΣΟΚ”. "Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτή η ρύθμιση" ακούσαμε από τον κ. Πιερρακάκη και διάφορα άλλα. Τελικά, έφεραν τις 120 δόσεις, όχι όπως τις προτείνουμε εμείς. Εμείς θα φέρουμε ως πρόταση νόμου το σχέδιο που πιστεύουμε», σημείωσε και εντόπισε τα αρνητικά σημεία στην κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση: «το επιτόκιο να μην είναι 5,8%, αλλά να είναι 3%. Να μην αφορά μόνο αυτούς που είναι στις 72 δόσεις, αλλά και όσους έχουν υπαχθεί στις 48 και τις 24 και περνούν δύσκολα. Και να δίνει ένα κίνητρο στους συνεπείς αφαιρώντας προσαυξήσεις και πρόστιμα».

13η σύνταξη

Αποδομώντας το κυβερνητικό επιχείρημα ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι δημοσιονομικά ακοστολόγητο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Δεσμευόμαστε για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης -την πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, δίνουμε την πρώτη δόση- και δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση. “Λαϊκισμός”, “πού θα τα βρείτε”. Και τελικά η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το επίδομα των συνταξιούχων στα 400 ευρώ. Αν υπολογίσετε το κόστος, η διαφορά με τη δική μας πρώτη δόση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ποιος είναι ο λαϊκιστής;»

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Ιταλικό μοντέλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ μιας δυναμικής παρέμβασης στον ΕΦΚ αξιοποιώντας και το ιταλικό μοντέλο της αξιοποίησης του υπερβάλλοντος ΦΠΑ στον ειδικό φόρο και απάντησε στο δημοσιογραφικά σχόλια ότι η Ιταλία είναι σε επιτήρηση: «Συγκρίνετε τομάτες με πορτοκάλια. Διότι, στην Ιταλία χρησιμοποίησαν τα υπερέσοδα, άρα δεν δημιούργησαν πρόβλημα στον προϋπολογισμό και προφανώς δεν μπαίνουν σε επιτήρηση για αυτό το μέτρο».

Ενώ στο ίδιο μοτίβο της συσχέτισης της στεγαστικής πολιτικής της Ισπανίας με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε:

«Η κρίση της Ισπανίας δεν ξεκίνησε με δημοσιονομικούς όρους, αλλά με τραπεζικούς όρους, μέσω των στεγαστικών δανείων. Η απαρχή της κρίσης του 2009-10. Άρα, το στεγαστικό στην Ισπανία κλείνει σχεδόν 17 χρόνια. Γιατί εμείς εδώ δεν βιώσαμε ανάλογες στιγμές; Διότι, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έφερε τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τους πετούσαν έξω από τα σπίτια τους. Τα τελευταία χρόνια οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί υλοποίησαν πολύ μεγάλα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης».

Golden Visa

Επιπλέον ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ οι κάτοχοι golden visa να υποχρεώνονται με την 5ετή ανανέωση να αξιοποιούν το ακίνητο τους είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, ώστε να πέσουν ακίνητα στην αγορά, κάτι που η κυβέρνηση απέρριψε κατά τη συνήθη τακτική της.

«Η πρόταση μου κοστίζει έστω και 1 ευρώ στην κυβέρνηση; Ούτε ένα ευρώ δεν κοστίζει. Αλλά, θα ρίξει στην αγορά μερικές δεκάδες χιλιάδες ακίνητα για οικογένειες και φοιτητές. Λύσεις υπάρχουν και λύσεις χωρίς κόστος. Τις ακολουθεί η κυβέρνηση;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

Ελληνοτουρκικό

Ερχόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: Το κεντρικό αφήγημα ήταν τα "ήρεμα νερά". Τι έγινε ξαφνικά και τα "ήρεμα νερά" έγιναν "φουρτουνιασμένα"; Μιλάτε για συνέπεια, για λαϊκισμό, για επικοινωνιακά παιχνίδια και δεν βλέπουμε μπροστά μας τον ελέφαντα που είναι στο δωμάτιο. Ένα Πρωθυπουργό που έλεγε επί μια πενταετία ότι είναι ο αρχιτέκτονας των "ήρεμων νερών" και αυτά δεν υπήρχαν. Ήταν κατασκεύασμα του κ. Μητσοτάκη. "Ήρεμα νερά" και “Γαλάζια Πατρίδα” στα βιβλία των μαθητών στην Τουρκία, δεν είναι "ήρεμα νερά". "Ήρεμα νερά" και ατζέντα διχοτόμησης της Κύπρου, δεν είναι "ήρεμα νερά".

Εάν σας έλεγα ότι δύο φορές κάναμε πίσω στην Κάσο, θα μου λέγατε πως κινδυνολογώ. Το είπε ο κ. Συρίγος, κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαίωσε πλήρως ό,τι λέω εδώ και τέσσερα χρόνια. Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. "Ήρεμα νερά" δεν υπήρξαν».

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Παραπομπή Τριαντόπουλου

Ως προς την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 στην περίπτωση Καραμανλή για τη σύμβαση της τηλεδιοίκησης 717 και για Αυγενάκη-Βορίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι τρεις θα είχαν την τύχη που έχει σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος. Θα είχαν οδηγηθεί σε ειδικό δικαστήριο».

Και πρόσθεσε: «Αν κάνουμε μια δημοσκόπηση και ρωτήσουμε τους πολίτες: “θέλετε ο κ. Γεωργιάδης να μπορεί να λέει, έχω 157 και δεν μας ελέγχουνε; Ή θέλετε, όταν μια δικογραφία έρχεται στη Βουλή, να οδηγούνται οι Υπουργοί στη δικαιοσύνη, όπως κάθε απλός πολίτης”, είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία θα συμφωνήσει με το δεύτερο. Ήρθε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε να αλλάξει το άρθρο 86. Η πρότασή του το αλλάζει; Η παραπομπή παραμένει στα χέρια της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Άρα, η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση περιφρονεί την κοινωνία.

Ακούμε το επιχείρημα: "μα, λέτε σε όλα όχι". Εσείς θα λέγατε "ναι" σε αυτό; Συνάδελφοι σας έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί με τη συνταγματική αναθεώρηση και αφήνει το Κέντρο. Δεν νομίζω ότι το Κέντρο και κάθε πολίτης, όποιας ιδεολογίας, θέλει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να προστατεύει τους υπουργούς της».

Εκλογές για να φύγει η ΝΔ

Σχετικά με τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «το σενάριο είναι ένα: το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτό που παρουσίασα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει μία ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη, με πρόγραμμα, με στελέχη, με εμπειρία, με ανανέωση, που να δώσει αυτήν τη μάχη. Γιατί, κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα, που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ μέσα και έξω από τη Βουλή και ο καθημερινός αγώνας».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει όραμα, έχει πολιτικό προσωπικό και δεν έχει εξαρτήσεις. Και, νομίζω, ότι αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί, η χώρα μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με σεβασμό στον πολίτη και στις αγωνίες του. Και όχι να έχουμε ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, το οποίο να γεννά διαφθορά, -σπιτάκια ανακύκλωσης, ΟΠΕΚΕΠΕ-, ατιμωρησία και περιφρόνηση της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε.

Επέμεινε στην αυτονομία από συμφέροντα: «Στη χώρα, δυστυχώς, υπάρχει πολλή αδιαφάνεια. Πρέπει να γίνει μια νέα αρχή. Είμαι έτοιμος να συγκρουστώ για να κάνουμε πραγματικά μια νέα αρχή, ώστε να δείξουμε στον κόσμο που νιώθει ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει και τον περιθωριοποιεί, τον υποτιμά, τον περιφρονεί, ότι υπάρχει μία πολιτική δύναμη που τον ακούει και που αγωνίζεται να υπηρετήσει τα συμφέροντά του.

Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκήνιου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι κεντρικό πολιτικό μου επιχείρημα γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου. Ούτε με κατασκευαστικές εταιρείες, ούτε με ολιγάρχες, ούτε εφοπλιστές».

«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη τοξικότητα»

Κληθείς να τοποθετηθεί απέναντι στα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς», ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν, είναι γιατί επενδύουν στον διχασμό. Χρησιμοποίησαν διχαστικά, εκβιαστικά, τοξικά διλήμματα και είδαμε τα χαΐρια μας. Ο ένας έφερε δισεκατομμύρια ευρώ κόστος μέσα από μια πολιτική η οποία ήταν απόλυτα ψευδής το 2015, γνώριζε εκ των προτέρων ότι αυτά που λέει δεν μπορούν να γίνουν, αλλά ήθελε να γίνει Πρωθυπουργός. Και ο άλλος ήρθε ως ο άνθρωπος που θα φέρει την Ελλάδα ξανά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών και είδαμε απόκλιση σε όλα».

Διεύρυνση

Τέλος, ερωτηθείς για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και την ένταξη στελεχών σημείωσε: «Όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο: οι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτούργησαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlx6lrpabuep?integrationId=40599y14juihe6ly}