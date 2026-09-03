Τα 950 ευρώ αναμένεται να ξεπεράσει ο νέος κατώτατος μισθός που θα τεθεί σε ισχύ τους επόμενους μήνες.

Τρεις βασικές κατηγορίες εργαζομένων αναμένεται να επωφεληθούν από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος το 2027 αναμένεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Σήμερα ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά. Η νέα αύξηση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα περίπου 550.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, όφελος αναμένεται να έχουν και οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τριετίες, καθώς οι αποδοχές τους συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Επιπλέον, η αύξηση αναμένεται να επηρεάσει και τους δημοσίους υπαλλήλους μέσω της οριζόντιας προσαρμογής των αποδοχών.

Στους άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενους περιλαμβάνονται επίσης οι δικαιούχοι επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Μεταξύ αυτών είναι, ενδεικτικά, επιδόματα ανεργίας και μητρότητας.

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Τι σημαίνει για τις τριετίες

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται για να αποτυπωθεί η επίδραση της νέας αύξησης προβλέπει κατώτατο μισθό στα 970 ευρώ μεικτά.

Σε αυτή την περίπτωση, εργαζόμενος χωρίς τριετία θα λαμβάνει 970 ευρώ μεικτά, από 920 ευρώ σήμερα.

Για εργαζόμενο με μία τριετία, οι μεικτές αποδοχές θα αυξάνονταν από τα 1.012 ευρώ στα 1.062 ευρώ. Με δύο τριετίες, ο μισθός θα διαμορφωνόταν από τα 1.104 ευρώ στα 1.154 ευρώ μεικτά.

Ακόμη μεγαλύτερη θα ήταν η αύξηση για όσους έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες. Οι μεικτές αποδοχές τους, με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, θα ανέρχονταν στα 1.246 ευρώ, από 1.196 ευρώ σήμερα.

Έτσι, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται ακριβώς στα 920 ευρώ, αλλά δημιουργεί ένα ευρύτερο ντόμινο αυξήσεων για εργαζόμενους των οποίων οι αποδοχές ή οι παροχές συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.