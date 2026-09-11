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Γι αυτό κάποιοι επιμένουν να εισηγούνται στον Κ. Μητσοτάκη εκλογές εντός του Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός μπορεί να δείχνει σταθερά προσανατολισμένος να προκηρύξει εκλογές τον Απρίλιο - Μάιο, όμως, πολλούς κορυφαίους υπουργούς τους έχουν... ζώσει τα φίδια.

Η έκρηξη της ακρίβειας σε συνδυασμό με την παρατεταμένη παγκόσμια αστάθεια με δύο πολέμους σε πλήρη εξέλιξη εγκυμονεί - όπως λένε- όχι μόνον τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης αλλά μιας κρίσης επισιτισμού.

Με το μέτωπο της Ουκρανίας - βασικού τροφοδότη σιταριού - να καταρρέει.

Γι αυτό κάποιοι επιμένουν να εισηγούνται στον Κ. Μητσοτάκη εκλογές εντός του Νοεμβρίου.

Το αν εισακούονται ή όχι είναι ένα άλλο θέμα.

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Λ.Ι.