Θρήνος στο NBA μετά τον θάνατο του Ντον Νέλσον.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο πρώην παίκτης και προπονητής του NBA Ντον Νέλσον. «Το πρωί της Κυριακής, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους Ντον Νέλσον έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριο, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας του εβδομάδας, φίλοι και συγγενείς τον περιέβαλαν με αγάπη, μοιράζοντας την ευλογία της φιλίας του και αναπολώντας πολύτιμες αναμνήσεις» τόνισε η ανακοίνωση της οικογένειας του.

Ο Νέλσον κατέγραψε 1.335 νίκες στο ΝΒΑ σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Νιου Γιορκ Νικς και Ντάλας Μάβερικς.

Αναδείχθηκε τρεις φορές καλύτερος προπονητής της σεζόν και συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του small-ball στο NBA.

Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα ως προπονητής, όμως είχε πανηγυρίσει πέντε φορές τον τίτλο ως παίκτης, όλες με τους Μπόστον Σέλτικς.