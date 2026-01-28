Οι εντάσεις με το Ιράν κλιμακώνονται, η Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν πολυήμερη αεροπορική άσκηση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν.

Η άσκηση θα επιτρέψει στους πιλότους να αποδείξουν «ότι μπορούν να επιχειρούν και να εκτελούν μαχητικές αποστολές υπό απαιτητικές συνθήκες - με ασφάλεια και ακρίβεια - από κοινού με τους εταίρους μας», αναφέρεται σε δήλωση του υποστράτηγου Ντέρεκ Φρανς, διοικητή του AFCENT του Κεντρικού Στρατηγείου (CENTCOM) των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έρχεται αφού ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε πως μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν: Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει ήδη φτάσει, σύμφωνα με ανάρτηση του CENTCOM τη Δευτέρα.

Ωστόσο ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του σχετικά με την πιθανή ανάληψη δράσης κατά του Ιράν, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση: «Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, για κάθε ενδεχόμενο. Προτιμώ να μην συμβεί τίποτα, αλλά τα παρακολουθούμε πολύ στενά», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση του CENTCOM δεν καθόριζε την ακριβή τοποθεσία ή τη διάρκεια των ασκήσεων, ούτε τα μέσα που θα συμμετέχουν.

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αιματηρής καταστολής του τελευταίου κύματος μαζικών διαμαρτυριών από το καθεστώς. Περισσότεροι από 5.800 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με αναφορά της Τρίτης από τον αμερικανικό οργανισμό Human Rights Activists News Agency (HRANA), ο οποίος ανέφερε ότι επιπλέον 17.091 θάνατοι βρίσκονται ακόμη υπό επανεξέταση. Το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς του HRANA, ωστόσο το καθεστώς έχει παραδεχθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα την Τεχεράνη να αλλάξει πορεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, ο Τραμπ υποστήριξε πως το Ιράν «θέλει να μιλήσει» και «επιθυμεί συμφωνία» - υποδεικνύοντας πιθανή διπλωματική λύση.

Την Δευτέρα, η διοίκηση επανέλαβε ότι είναι ανοικτή σε συνομιλίες με το ιρανικό καθεστώς, εάν «γνωρίζουν τους όρους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Σημειώνεται πως το Ιράν έχει κλιμακώσει τη ρητορική του κατά των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με δύναμη που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη είναι «πλήρως ικανή» να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επιθετικότητα από τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαείλ Μπαγκάι.

«Η άφιξη ενός ή περισσοτέρων πολεμικών πλοίων δεν επηρεάζει την αμυντική μας αποφασιστικότητα», είπε. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας παρακολουθούν κάθε εξέλιξη και δεν χάνουν ούτε ένα δευτερόλεπτο για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους».

Στην Τεχεράνη, ένα τετραώροφο πανό στην πλατεία Ενγκέλαμπ – ή Πλατεία της Επανάστασης – απειλεί την καταστροφή ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN που βρίσκονται στο σημείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=-VbKcueWvg4}

«Όποιος σπείρει τον άνεμο, θα θερίσει θύελλα», προειδοποιεί στα Αγγλικά και στα Φαρσί - πάνω από την εικόνα της πλώρης ενός αεροπλανοφόρου γεμάτης πτώματα και με αίμα που χύνεται στο νερό σχηματίζοντας... τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Λίγα τετράγωνα πιο πέρα, άλλο κυβερνητικό πανό δείχνει τη σύλληψη το 2016 ενός αμερικανικού ναυτικού σκάφους, με το πλήρωμα των Πεζοναυτών γονατιστό σε υποταγή, με τα χέρια τους πίσω από το κεφάλι.

Σύμφωνα με το CENTCOM, οι ασκήσεις ετοιμότητας θα διεξαχθούν με έγκριση από τις χώρες υποδοχής και σε «στενή συνεργασία με τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές αεροπορίας, με έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό της κυριαρχίας».

Άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων των ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν πρόσφατα προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν. Τα ΗΑΕ, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σε βάση στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσαν παράλληλα ότι δεν θα παρέχουν καμία υποστήριξη σε θέματα logistics για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.